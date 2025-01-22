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        Anasayfa Video 22 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        22 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Ocak 2025 - 16:53 Güncelleme: 22 Ocak 2025 - 17:16

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 22 Ocak 2025'in öne çıkan haberleri...

        * Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden 76 kişi için cenaze törenleri düzenleniyor. Bolu'daki Gültekin ailesinin cenazesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gözyaşlarını tutamazken "Canımız, yüreğimiz" yandı dedi

        * 2023 yılında Bolu'da yeni bir otelin inşası için yatırım teşvik belgesi alan Grand Kartal'ın 2021, 2022, 2023 döneminde beyan ettiği vergiye tabi toplam kazancı 95 milyon 177 bin lira oldu

        * Kartalkaya'daki 76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından dünyadan Türkiye'ye taziye mesajları geldi

        * Grand Kartal Otel'de çıkan yangında Fenerbahçe'nin 2004 doğumlu yüzücüsü Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak ile Galatasaray Kürek Şubesi eski sporcusu Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızı hayatını kaybetti

        * Şahan Gökbakar ile Zeynep Koçak, Grand Kartal Otel yangını faciasının ardından otelin yakınında kayak yapmaya devam edenlere tepki gösterdi

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