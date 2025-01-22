22 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 22 Ocak 2025'in öne çıkan haberleri...
* Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden 76 kişi için cenaze törenleri düzenleniyor. Bolu'daki Gültekin ailesinin cenazesine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gözyaşlarını tutamazken "Canımız, yüreğimiz" yandı dedi
* 2023 yılında Bolu'da yeni bir otelin inşası için yatırım teşvik belgesi alan Grand Kartal'ın 2021, 2022, 2023 döneminde beyan ettiği vergiye tabi toplam kazancı 95 milyon 177 bin lira oldu
* Kartalkaya'daki 76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının ardından dünyadan Türkiye'ye taziye mesajları geldi
* Grand Kartal Otel'de çıkan yangında Fenerbahçe'nin 2004 doğumlu yüzücüsü Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak ile Galatasaray Kürek Şubesi eski sporcusu Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızı hayatını kaybetti
* Şahan Gökbakar ile Zeynep Koçak, Grand Kartal Otel yangını faciasının ardından otelin yakınında kayak yapmaya devam edenlere tepki gösterdi