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        Anasayfa Video ŞamPİYONlar sinemada, Aşk Bize Masal Olur tiyatroda! AKM'de Ahmet Kaya rüzgarı! Haftanın kültür sanat ajandası

        ŞamPİYONlar sinemada, Aşk Bize Masal Olur tiyatroda! AKM'de Ahmet Kaya rüzgarı! Haftanın kültür sanat ajandası

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Ocak 2025 - 16:19 Güncelleme: 10 Ocak 2025 - 09:57

        Bu hafta vizyona giren filmler arasında yerli filmler çoğunlukta. Murat Yıldırım, Erdal Özyağcılar ve Büşra Pekin’in oyuncu kadrosunda bulunduğu ŞamPİYONlar, eğlenceli bir aile filmi. Ceyda Kasabalı ve Fırat Albayram’ın başrollerini paylaştığı Kardeş Takımı 2, haftanın bir diğer aile filmi olarak öne çıkıyor. Beyza Alkoç'un en çok okunan kitabından sinemaya taşınan Karantina'da, lisede içinde öğrenciler de varken karantinaya alınması işleniyor. Kutsal İncirin Tohumu, Cannes Film Festivali'nde jüri özel ödülü aldı. Bunun yanında Almanya'nın da Oscar adayı.

        Aşk Bize Masal Olur, 15 Ocak’ta Fişekhane’de;  Haberci, 16 Ocak'ta Zorlu PSM’de tiyatro izleyicisiyle buluşacak. Özgün Müzikte Bir Portre: Ahmet Kaya konseri 12 Ocak'ta AKM’de olacak. Kosnerde, Ahmet Kaya şarkıları İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu solistleri tarafından seslendirilecek. Teoman da Koyu Antoloji konserini 18 Ocak'ta İstanbul Kongre Merkezi'nde verecek. Gökhan Tüfekçi'nin 'Şeytanımız Bol Olsun' isimli solo sergisi 10 Ocak Cuma günü MeshRu'da sanatseverlerle buluşacak.  Serina Haratoka’nın Rüya Mağaraları sergisi, 24 Ocak’a kadar Tokatlıyan Han’da ziyaretçilerini bekliyor. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.

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