Sinemada Hala Buradayım, tiyatroda Sevgili Arsız Ölüm – Dirmit! İşte haftanın kültür sanat ajandası

Oscar töreninden önce vizyona, Oscar'a aday filmler giriyor. Festivallerden bol ödüllü Hala Buradayım filmi Brazilya'nın oscar adayı olarak yarışacak. Polonya'ya giden ve Holokost ile yüzleşen gençlerin hikayesinin anlatıldığı Gerçek Acı filmi de Oscar'dan ödülle dönemyi hedefliyor. Yaşanmış bir hiakyenin anlatıldığı Son Bir Nefes filmiyle gerilim ve heyacan üst noktaya çıkacak. Daima Seninle filmi de haftanın romantik bilim kurgu kategorisindeki filmi.

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu'nun ŞVAYK oyunu 1 Mart’ta Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde seyirciyle buluşacak. Geçen sezonun çok beğenilen oyunu Sevgili Arsız Ölüm – Dirmit; 3 Mart'ta Maximum Uniq, 4 Mart'ta Sahne Sezin, 10 Mart'ta Dasdas'ta. Cem Karaca-Barış Manço Şarkıları konseri 1 Mart Cumaretsi AKM’de dinleyicilerle buluşacak. 1 Mart'ta açılacak Şakir Paşa Köşkü Sergisi 6 ay boyunca Adalar Müzesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Elisa Zonaro’nun İstanbul’u sergisi, Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Sanat'ta 31 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.