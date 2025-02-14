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        Anasayfa Video Sağlık Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi

        Grip salgını alarmı! ABD'de okullar tatil edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Şubat 2025 - 17:38 Güncelleme: 15 Şubat 2025 - 09:33

        Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Grip vakalarında geçen yıla kıyasla iki kat artış var. 2024 ve 2025 yıllarında hem grip sezonu erken başladı hem de şu anda yapılan testlerin en az üçte biri pozitif cevap veriyor. Ocak ayının ortasından beri bir pik söz konusu ve şubat sonuna kadar da böyle devam edecek. ABD'de grip nedeniyle okullar tatil edildi. Pandemi dönemindeki önlemleri geride bırakmak, aşı karşıtlığı ve sosyal medyada antivirütik ilaçlarla ilgili yayılan yanlış bilgiler hasta sayılarının daha da çok artmasına neden oldu" dedi.

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