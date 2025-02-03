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        Haberler Bilgi Ekonomi Vişne Madencilik Üretim (VSNMD) talep topluyor! Vişne Madencilik hisse fiyatı, lot miktarı, fon kullanımı, olduğu bankalar

        Vişne Madencilik Üretim talep toplamaya başladı! Vişne Madencilik Üretim kaç lot verir?

        Vişne Madencilik Üretim 3 Şubat bugün itibarıyla talep toplamaya başladı. 'VSNMD' kodu ile Ana Pazar'da işlem görmeye hazırlanan firma, halka arzdan elde ettiği fonun en büyük kısmını Çelemli fabrikası için kullanacak. İşte, Vişne Madencilik Üretim talep toplama tarihleri ve diğer detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 09:45 Güncelleme: 03.02.2025 - 09:45
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        Vişne Madencilik Üretim, talep toplamaya başladı. 898 milyon TL halka arz büyüklüğü ile borsaya açılmaya hazırlanan firma katılım endeksine uygun ancak T1-T2 bakiyesi kullanılmayacak. 'VSNMD' kodu ile Borsa İstanbul'da işlem görecek firmanın hisse fiyatı 37,44 TL olarak belirlendi. İşte, Vişne Madencilik Üretim halka arz detayları...

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        VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM TALEP TOPLAMAYA BAŞLADI

        Firma 3-4-5 Şubat tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplayacak.

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        VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM HİSSE FİYATI NEDİR?

        Firmanın hisse fiyatı 37,44 TL olarak belirlendi.

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        VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM KAÇ LOT DAĞITACAK?

        Firma toplamda 24 milyon lot dağıtacak. Olası lot dağıtımı henüz açıklanmadı;

        150 Bin katılım ~ 64 Lot (2396 TL).

        250 Bin katılım ~ 39 Lot (1460 TL).

        350 Bin katılım ~ 27 Lot (1010 TL).

        500 Bin katılım ~ 19 Lot (711 TL).

        700 Bin katılım ~ 14 Lot (524 TL).

        1.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (336 TL).

        1.6 Milyon katılım ~ 6 Lot (224 TL).

        2.2 Milyon katılım ~ 4 Lot (149 TL).

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        VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM HALKA ARZ FONU NASIL KULLANILACAK?

        Yüzde 40-45 Çelemli fabrikası hammadde hazırlama (kırma-eleme) tesis kurulumu, tüm destek ekipmanları ve altyapısı.

        Yüzde 3-7 Çelemli fabrikası hidrolik kireç karışım hattı kurulması.

        Yüzde 8-10 Narlı fabrikası kireç söndürme, sarım tesisi, büyük çuval dolumu, paketleme ve ambalaj

        Yüzde 19-23 Narlı fabrikası mikronize kireç öğütme hattı ve ekipman kurulumu.

        Yüzde 20-25 Kredilerin kapatılması.

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        VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Firmanın borsaya açılış tarihi henüz netlik kazanmadı.

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        VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM HANGİ BANKALARDA VAR?

        A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Acar Menkul Değerler A.Ş.

        Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolubank A.Ş.

        Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

        Bizim Menkul Değerler A.Ş.

        Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Bank A.Ş.

        Colendi Menkul Değerler A.Ş.

        Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        DenizBank A.Ş.

        Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

        Galata Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Bankası A.Ş.

        Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Global Menkul Değerler A.Ş.

        Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Halk Bankası A.Ş.

        Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Bank A.Ş.

        Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye İş Bankası A.Ş.

        Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

        Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Fibabanka A.Ş.

        Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

        Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

        PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

        Piramit Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Qnb Finansbank A.Ş.

        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Şekerbank T.A.Ş.

        Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Odea Bank A.Ş.

        Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Teb A.Ş.

        Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

        Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T. Vakıflar Bankası T.A.O.

        Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

        Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

        Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

        Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

        Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

        Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

        Pay Menkul Değerler A.Ş.

        Prim Menkul Değerler A.Ş.

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