Vişne Madencilik Üretim, talep toplamaya başladı. 898 milyon TL halka arz büyüklüğü ile borsaya açılmaya hazırlanan firma katılım endeksine uygun ancak T1-T2 bakiyesi kullanılmayacak. 'VSNMD' kodu ile Borsa İstanbul'da işlem görecek firmanın hisse fiyatı 37,44 TL olarak belirlendi. İşte, Vişne Madencilik Üretim halka arz detayları...