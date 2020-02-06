DHA

Olay, saat 14:30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Bulvar üzerinde yapımı devam eden viyadüğün beton bloklarının montajı sırasında 40 tonluk ağırlığa ağırlığa dayanamayan vincin bomu, büyük gürültüyle kırıldı.

Bom ve beton bloklar, vinci taşıyan kamyonun üzerine düştü. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

OLAY ANINI ANLATTILAR

Olay yerindeki binanın görevlisi Ahmet Şimşek, olay anını anlattı. Büyük bir gürültü ve çatırtı sesi üzerine arkalarını döndüğünü anlatan Şimşek, "Arkamızı döndüğümüzde vincin kolu kopmuştu. Ölen ve yaralının olmadığını duyduk. Bu bizi sevindirdi. Öyle büyük sarsıntı olunca çevrede herkes oraya yığıldı. Polisler ve diğer ekipler geldi. Kimsenin burnunun kanamaması sevindirici" diye konuştu. Bir kafeteryada çalışan Kemal Örsoğlu ise "Bir gürültü duyduk. Ortalık toz toprak oldu. Üstgeçit çalışması sırasında vincin kolu kırılmış. Daha sonra polis ve ekipler geldi. Maddi hasar meydana gelmiş. Kimsenin yaralanmaması sevindirici" dedi.