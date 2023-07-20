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        Haberler Dünya Wagner kurucusu Prigojin Belarus'ta görüntülendi: Belarus ordusunu "dünyanın ikinci ordusu" yapma sözü verdi

        Wagner kurucusu Prigojin Belarus'ta görüntülendi: Belarus ordusunu "dünyanın ikinci ordusu" yapma sözü verdi

        Rusya ile bir günlük krizin ardından birkaç kez görüntülenen Wagner kurucusu Prigojin, Belarus'ta görüntülendi. Wagner paralı askerlerinin Belarus'a geldiğini söyleyen Prigojin, Belarus ordusunun "dünyanın ikinci ordusu" yapma sözü verdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 08:17
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        Rus özel güvenlik şirketi Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin, paralı savaşçılarının Belarus topraklarına geldiğini bildirdi.

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        Yevgeniy ​​​​​​​Wagner’e ait sosyal medya hesaplarında yayınlanan videodaki görüntü ve ses kayıtlarına göre, Prigojin, birliklerine yönelik konuşma yaptı. Wagner’in kurucularından Dmitriy Utkin de birliklere yönelik hitapta bulundu.

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        Belarus topraklarına geldiği için savaşçılarını tebrik eden Prigojin, “Onurlu bir şekilde savaştık, Rusya için çok şey yaptınız. Şimdi cephede olanlar, oraya katılmamıza gerek olmayan bir utançtır. Kendimizi tam olarak kanıtlayabileceğimiz anı beklemek için de bir süre Belarus'ta olmamıza karar verildi.” ifadelerini kullandı.

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        Prigojin açıklamasında Wagner askerlerinin şu an Ukrayna'da savaşmayacağını söyledi.

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        Belarus’ta iken Belarus ordusunu “dünyanın ikinci ordusu” yapma sözü veren Prigojin, gerekirse onların yanında yer alacaklarını dile getirdi.

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        Prigojin, eğitim ve artan deneyimleri sonrasında Wagner paralı savaşçılarının Afrika’ya yeni bir yola gideceklerini belirterek, “Kendimizi utandırmak zorunda kalmayacağımızdan emin olduğumuzda belki de (Ukrayna’daki) özel askeri operasyona geri döneriz.” diye konuştu.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #wagner
        #Yevgeniy Prigojin
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