Wagner kurucusu Prigojin Belarus'ta görüntülendi: Belarus ordusunu "dünyanın ikinci ordusu" yapma sözü verdi

Yevgeniy ​​​​​​​Wagner’e ait sosyal medya hesaplarında yayınlanan videodaki görüntü ve ses kayıtlarına göre, Prigojin, birliklerine yönelik konuşma yaptı. Wagner’in kurucularından Dmitriy Utkin de birliklere yönelik hitapta bulundu.

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Belarus topraklarına geldiği için savaşçılarını tebrik eden Prigojin, “Onurlu bir şekilde savaştık, Rusya için çok şey yaptınız. Şimdi cephede olanlar, oraya katılmamıza gerek olmayan bir utançtır. Kendimizi tam olarak kanıtlayabileceğimiz anı beklemek için de bir süre Belarus'ta olmamıza karar verildi.” ifadelerini kullandı.