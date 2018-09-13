Wahlberg'in formunu koruma sırrı: Sabah 2.30 kalkış, 6 öğün yemek, ağır egzersiz, 19.30 yatış
47 yaşındaki Amerikalı oyuncu Mark Wahlberg, Instagram'da hayranlarıyla formunu nasıl koruduğunu paylaştı ve sabah 2.30'da yarım saat duayla başlayan ve ağır vücut geliştirme egzersizleri ve altı öğün yemekle devam eden tipik bir gününü anlattı.
13.09.2018 - 15:06 | Güncelleme:
47 yaşındaki Amerikalı oyuncu Mark Wahlberg, Instagram'da hayranlarıyla formunu nasıl koruduğunu paylaştı ve sabah 2.30'da yarım saat duayla başlayan ve ağır vücut geliştirme egzersizleri ve altı öğün yemekle devam eden tipik bir gününü anlattı.
Buna göre Wahlberg, dualarını ettikten sonra sabah 3.15'te kahvaltı yapıyor. Sabah egzersizi 95 dakika süüryor. Bunu yeniden yemek, duş, tekrar atıştırmalık, golf ve soğuk oda terapisi izliyor. Tüm bunlar saat 10.30'dan önce oluyor.
Eksi 100 derece odaya giriyor
Soğuk oda terapisinde sporcular antrenmandan sonra ağrılarını dindirmek ve kaslarını diri tutmak için birkaç dakikalığına sıcaklığın eksi 100 derece olduğu bir odaya giriyor. Terapide sıvı nitrojen kullanılıyor.
Duşla golf arasında bir-buçuk saatlik boş zamanı olan Wahlberg, akşam 19.30'da yatıyor.
Neler yiyor?
Ünlü oyuncu kahvaltısının yulaf ezmesi, yaban mersini ve fıstık ezmesinden oluştuğunu, sabah 5.30'da da protein tozu içtiğini, üç hindi burger ve beş dilim tatlı patates yediğini söylüyor.
Wahlberg, 08.00'de 10 hindi köftesi, ızgara tavuk salatası, iki haşlanmış yumurta, zeytin, avokado, salatalık, domates ve marul yiyor.
Mark Wahlberg'in saat 13.00'te yediği öğle yemeği menüsü biftek ve yeşil biberden oluşuyor.
Sonraki yemek 15.30'da. Wahlberg burada çin lahanasıyla ızgara tavuk yiyor.
'Hepsi bu kadar'
Günün son yemeği 17.30-16.00'da. Wahlberg, "Güzel bir morina balığı ya da levrek yiyorum. Yanında sebze, sote patates ve Çin lahanası olabiliyor. Gün içinde bol bol su içiyorum. Hepsi bu kadar" diyor.
Wahlberg, James Silva karakterini canlandırdığı Mile 22 filminin çekimleri öncesinde geçen yıl başladığı rejimini, ailesiyle birlikte çıktığı tatillerde ve seyahatlerinde de uyguluyor.
En yüksek ücret alan oyuncu
Wahlberg, Rhea Durhman ile evli. Çiftin dört çocukları var. Erken kalktığı için ailesine çok zaman ayırabildiğini söyleyen Wahlberg "Onlar uykudayken ben çoğu şeyi yapmış oluyorum" diyor.
2017'de en çok ücret alan aktör olan Wahlberg, hâlâ Hollywood'un en çok iş yapan oyuncuları arasında.
Prof Brewer: Tavsiye etmiyoruz
Londra'daki St Mary's Üniversitesi'nden spor bilimleri uzmanı Prof. John Brewer, insan vücudunun bu tür aşırı rejimlere adapte olabildiğini ancak bunu yapan kişilerin vücütlarının kendini toparlamasına ve tamir etmesine izin vermesi gerektiğini, sonradan bunun durağan hale gelerek rutinleşeceğini söyledi.
Brewer, bununla birlikte Wahlberg'in bunu uzun süre devam ettiremeyeceğini öne sürerek "Beş-10 yıl içinde bu tür aşırı bir yaşam tarzı olmayacak. Ya iradesini kaybedecek ya da vücudu artık 'yeter' diyecek. İnsanların büyük bölümüne bunu tavsiye etmiyoruz" dedi.
Mark Wahlberg'den kendisinden daha az maaş alan Michelle Williams adına bağış
The Crown dizisi maaş eşitsizliği yüzünden oyuncularından özür diledi
Dünyanın en zengin oyuncusu 'tekila' sayesinde George Clooney
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Wahlberg'in formunu koruma sırrı: Sabah 2.30 kalkış, 6 öğün yemek, ağır egzersiz, 19.30 yatış/wahlberg-in-formunu-koruma-sirri-sabah-230-kalkis-6-ogun-yemek-agir-egzersiz-1930-yatis-21402672140267
Adblocker kullanıyorsunuz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.