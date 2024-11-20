Dereceli güzelin ergenlik fotoğrafı ortaya çıktı
Türkiye'nin Miss Universe güzeli Ayliz Duman'ın ergenlik fotoğrafları, görenleri şaşırtıyor. Duman, bir hayli kiloluyken zayıflayarak günümüzdeki görünüme sahip oldu
Geçtiğimiz günlerde Meksika'nın başkenti Mexico City'de düzenlenen 2024 Kainat Güzellik Yarışması'nda ülkemizi, Miss Universe ünvanlı Ayliz Duman temsil etti.
Victoria Kjær Theilvig
126 ülkeden Miss Universe güzelinin yarıştığı 2024 Kainat Güzellik Yarışması'nda kazanan isim Danimarkalı Victoria Kjær Theilvig oldu.
Ayliz Duman
Ayliz Duman'ın iki yıl önce 18 yaşındaki fotoğraflarını görenler bir hayli şaşırıyor. 90 kiloyken iki yıl içinde 30 kilo veren Ayliz Duman'ın değişimi "Vay canına" dedirtiyor.