Washington Post'tan kayıp Suudi gazeteci için dikkat çeken sayfa!

Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na evrak işleri için girdikten sonra kendisinde haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti belirsizliğini koruyor.

Dün konuyla ilgili izahat vermesi için Suudi Arabistan Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılırken, Kaşıkçı'nın yazılarının yayınlandığı Washington Post gazetesi bugünkü baskısında Kaşıkçı'nın köşesini boş bıraktı. Köşe için 'Eksik Bir Ses' başlığı kullanıldı.

Gazetenin internet sitesinde de Kaşıkçı'nın köşesine girildiğinde okuyucuları beyaz bir sayfa karşılıyor. Sayfanın altında yer alan editör notunda ise, "Cemal Kaşıkçı bir Suudi gazeteci ve yazar ve aynı zamanda Washington Post Küresel Fikirler için yazan bir köşe yazarı. Kaşıkçı'nın sözleri yukarıdaki boşlukta yer almalıydı ancak Salı öğleden sonra rutin bir konsolosluk işlemi için İstanbul'daki Suudi konsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamadı" ifadelerine yer verildi.

Kaşıkçı, Salı günü öğleden sonra nişanlısı ile birlikte Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na gitmiş ancak daha sonra kendisinden haber alınamamıştı. Suudi makamları, Kaşıkçı'nın konsolosluk binasından ayrıldığını öne sürerken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın net bir dille Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında olduğuna inandıklarını söylemişti.

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