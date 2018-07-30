SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
BBC TÜRKÇE
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

WhatsApp üzerinden yayılan yeni sanal şiddet oyunu Momo nedir?

Mesajlaşma platformu WhatsApp üzerinden yayılan Momo isimli meydan okuma oyunu, Meksika'dan sonra Avrupa ve Asya'ya kadar uzanmış durumda. Gençler arasında yayılan ve dünya çapında çok sayıda intihar olayıyla bağdaştırılan Mavi Balina isimli oyunla olan benzerliği ise endişeye neden oluyor.

30.07.2018 - 16:43 | Güncelleme:
- Policía Nacional de España

Soluk bir cilt, fesat bir gülüş ve patlak gözler... "Momo" sinemalara yeni girecek bir korku filmindeki karakteri andırıyor olabilir ama olay burada gerçek hayatta geçiyor.

Mesajlaşma platformu WhatsApp üzerinden yayılan bu yüzü giderek daha fazla kişi tanımaya başladı.

Gençler arasında yayılan ve dünya çapında çok sayıda intihar olayıyla bağdaştırılan Mavi Balina isimli oyunla olan benzerliği ise endişeye neden oluyor.

Özellikle de Latin Amerika'da yetkililer bu yüzün telefonunuzun ekranında belirip kullanıcılara meydan okumasına karşı alarma geçmiş durumda.

Şiddet içeren fotoğraflar ve tehditler

Meksika'da internet üzerinden işlenen suçları soruşturan polis birimi Momo'nun bir sosyal medya grubu olarak başladığını açıklıyor:

"Her şey bir Facebook sayfasında başladı. Bir grup insan, yabancı bir numarayı aramak konusunda birbirlerine meydan okumaya başladılar.

"Birçok kullanıcı Momo'ya mesaj attıklarını ve geriye mesaj olarak şiddet içeren fotoğraf geldiğini söylediler. Bazıları tehdit içeren mesajlar aldıklarını ve hatta bazıları da kişisel bilgilerinin açıklanacağı konusunda tehdit edildiklerini söylüyor."

Ancak oyun Latin Amerika sınırlarını çoktan aşarak, ABD, Fransa ve Nepal'e kadar yayılmış durumda.

İspanya polisi de konu ile ilgili devreye girerek, sosyal medya kanalları üzerinden gelecek absürt oyun davetlerini görmezden gelme konusunda uyarıda bulundu.

Tıpkı Meksikalı meslektaşları gibi İspanyol polisi de Twitter mesajları aracılığıyla konu ile ilgili farkındalık yaratmaya çalışıyor.

Polis, #SaçmalıklarıGormezdenGelin etiketi altında, kullanıcılara Momo'dan uzak durma ve aptalca trendlerin WhatsApp üzerinden yayılmasını engelleme çağrıları yapıyor.

Ancak tüm bu uyarılara karşın Momo'nun ne olduğuna ve nasıl ortaya çıktığına dair halen kesin bir bilgi bulunmuyor.

https://twitter.com/policia/status/1019568217881239553

Nasıl ortaya çıktı?

İnternet, Momo ile ilgili içeriklerle dolu.

Sosyal haber sitesi Reddit'te en çok okunanlar arasında "WhatsApp kızı Momo kim ve nedir?" başlığı bulunuyor.

Bu soruya aynı platformda verilen en popüler cevap ise şu şekilde:

"İspanyolca konuşulan ülkelerden birinden bir kişi, Instagram'dan bir fotoğraf keserek bununla bir WhatsApp kullanıcısı yarattı. Bu numara yayıldı ve temasa geçenlere rahatsız edici fotoğraflar gelmeye başladı. Bazıları Momo'nun kişisel bilgilerine ulaştığını da söylüyor."

- Twitter
Momo, Meksika ülke uzantılı bir telefon numarası üzerinden atılan mesajlara cevap verebiliyor.

Momo ile ilgili kesin olarak bilinen tek şey, Japonya(+81), Kolombiya (+52) ve Meksika'da (+57) ülke uzantılı üç ayrı numaranın oyunla ilişkilendirilmiş olması.

Kullanılan fotoğraf ise Japonya'da bir sergiden elde edilmiş. Artık Momo olarak bilinen bu korkunç yüz, söz konusu sergide yer alan bir "kuş kadın heykeline" aitti.

Vanilla Müzesinde 2016 yılındaki sergide görücüye çıkan "Momo" etkinliğin en çok ilgi çeken işlerinden biriydi.

Birçok kişi onunla çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı ve bu şekilde de Instagram'da yayıldı.

- INSTAGRAM / Momosoy

Meksika polisi, bu sırada bir kişinin Instagram'da rastladığı fotoğrafı kestiği ve Momo karakterini yarattığı görüşünde.

https://www.instagram.com/p/BJMnWjKhuUs/?utm_source=ig_embed

Tehlikeler neler?

Akıllardaki kaçınılmaz soru ise Momo oynamanın ne gibi tehlikeler barındırdığı.

Meksika siber suçlar polisi, tanınmayan bir numara ile mesajlaşmanın tehlikeleri yanında, Momo'nun olası tehditleri ile ilgili beş ayrı başlık gösteriyor:

  • Kişisel bilgileriniz çalınabilir
  • Şiddet öven bir dil kullanılıyor ve kişiler intihara sürüklenebiliyor
  • Kullanıcılar tehdit ve taciz ediliyor
  • Kişilerden zorla para elde edilebiliyor
  • Oyuna katılanlar, depresyon ve kaygı ataklarına kapılabiliyor

Yeni Mavi Balina mı?

Momo oyunu hali hazırda 2017'den bu yana birçok genç intiharı ile ilişkilendirilen Mavi Balina ile karşılaştırılmaya başlandı.

Rusya'da yaratılmasına karşın Mavi Balina oyunu kısa sürede sosyal medya aracılığı ile dünyaya yayıldı.

Drawing and notes of RFE/RL
Rusya merkezli Mavi Balina oyunu da kısa sürede dünyaya yayılmıştı.

Momo her ne kadar ağırlıkla WhatsApp üzerinden yayılsa da çocuklar arasında çok popüler olan sanal inşaat oyunu Minecraft'ta da bir oyun karakteri olarak görülmeye başlanmış durumda.

Sanal suç uzmanları bu tür mesajlaşma zincirlerinden uzak durmayı ve bilinmeyen numaralarla iletişime geçmemeyi tavsiye ediyor.

  • İntihar oyunu Mavi Balina'dan kurtulanlar anlatıyor
  • İntihar oyunu Mavi Balina için hangi ülkede ne tür önlemler alınıyor?

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ BBC TÜRKÇE

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
DÜNYA YAŞAM EKONOMİ
WhatsApp üzerinden yayılan yeni sanal şiddet oyunu Momo nedir?
WhatsApp üzerinden yayılan yeni sanal şiddet oyunu Momo nedir?
'Sevgilimin benden önceki aşklarından başka bir şey düşünemiyordum'
'Sevgilimin benden önceki aşklarından başka bir şey düşünemiyordum'
Tacikistan’da yabancı bisikletçilere saldırı: Dört ölü
Tacikistan’da yabancı bisikletçilere saldırı: Dört ölü
Oyun yaratma rehberi: Geliştiriciler 'herkes yapabilir' diyor
Oyun yaratma rehberi: Geliştiriciler 'herkes yapabilir' diyor
Tatil valizi hazırlamanın püf noktaları
Tatil valizi hazırlamanın püf noktaları
37 yaşına kadar sevişmeyen adam: Gençliğime baktığımda pişmanlık duyuyorum
37 yaşına kadar sevişmeyen adam: Gençliğime baktığımda pişmanlık duyuyorum
'Kokainmetre'ye bir adım daha yaklaşıldı
'Kokainmetre'ye bir adım daha yaklaşıldı
Mohamed Salah bu başarısını neye borçlu?
Mohamed Salah bu başarısını neye borçlu?
Financial Times: Faizin sabit tutulması Erdoğan'ın Türk ekonomisi üzerindeki kontrolünü gösteriyor
Financial Times: Faizin sabit tutulması Erdoğan'ın Türk ekonomisi üzerindeki kontrolünü gösteriyor
Berat Albayrak: Türkiye ekonomisi güçlü büyüme ivmesini sürdürüyor
Berat Albayrak: Türkiye ekonomisi güçlü büyüme ivmesini sürdürüyor
Ekonomiye maliyeti 288 milyar dolar: Avustralya iş yerlerinde sigarayı tamamen yasaklamayı tartışıyor
Ekonomiye maliyeti 288 milyar dolar: Avustralya iş yerlerinde sigarayı tamamen yasaklamayı tartışıyor
Gece 4.97'ye çıkan Dolar/TL kuru güne 4.87 seviyesinde başladı
Gece 4.97'ye çıkan Dolar/TL kuru güne 4.87 seviyesinde başladı
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X