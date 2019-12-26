Wikipedia ne zaman açılacak? Soruları çığ gibi büyüyor. 2 yıldır Türkiye'de erişime kapalı olan Wikipedia hakkında AYM'den açıklama geldi. Anayasa Mahkemesi dünyanın en büyük internet ansiklopedisi Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı.

WIKIPEDIA NE ZAMAN AÇILACAK?

Başvuru Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nda, bugün ele alındı. Yüksek Mahkeme, 6’ya karşı 10 oy ile Wikipedia’nın erişime engellenmesinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdi. Bu karar sonrası Nisan 2017’den beri erişime kapalı olan Wikipedia yeniden açılacak.

WIKIPEDIA NEDEN KAPANMIŞTI?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK),Wikipedia'ya 29 Nisan 2017'de erişimin engellenmesine karar verdi. Gerekçe olarak Wikipedia'da yer alan ve Türkiye'yi terör örgütleriyle işbirliği içinde göstermeye çalışan içeriklerin kaldırılmaması gösterildi. Karar, 5651 Sayılı Kanun'un 8/A maddesine göre alındı. Erişim engeli tedbiri daha sonra Ankara 1. Sulh Ceza Hâkimliği'nin kararıyla onandı. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararının gerekçesinde, Türkiye’yi Suriye iç savaşına destek vermekle suçlayan İngilizce iki içeriğin kaldırılmaması nedeniyle yasak konduğu vurgulandı. Kararda söz konusu iki içeriğin kaldırılması durumunda Wikipedia'ya erişim engelinin kaldırılacağı da kaydedildi. Ancak bugüne kadar bu içerikler kaldırılmadığı için Wikipedia’ya yönelik erişim engeli de kaldırılmamıştı.