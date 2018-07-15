Ya başarıya ulaşsaydı o alçaklar?

Bugün Türkiye Cumhuriyeti’ni iliklerine kadar ele geçirip, bu topraklar üzerinde istedikleri oyunu oynamak isteyenlerin 40 yıl önce başlattıkları senaryonun paramparça olduğu günün 2. yıldönümü…

Demokrasimize, geleceğimize ipotek koymaya kalkanların ifşa olduğu ve kahraman milletin bir ve diri olup püskürttüğü o gün…

Bilmiyorum sizler bu gün geldiğinde ne düşünürsünüz, nasıl bir duygu haline sahip olursunuz ama ben demokrasimize bu alçak saldırıyı gerçekleştiren örgütü en iyi tanıyan ve takip eden bir gazeteci olduğum için hep tersten bakıyorum…

“Ya başarıya ulaşsalardı?” diyorum kendi kendime…

Ve sonra da o başarıya ulaşmaları halinde nasıl bir Türkiye’de yaşıyor olabileceğimizi muhakeme etmeye çalışıyorum…

Ama edemiyorum…

Evet. Yanlış okumadınız; Eğer alçak taşeron FETÖ 15 Temmuz Gecesi attıkları adımla başarıya ulaşmış ve güzide kurumumuz TSK üzerinden bu ülkenin yönetimini ele geçirmiş olsalardı ben bu satırları yazıyor olamayacaktım.

Ben değil, hiç kimse, bu topraklar üzerinde gazetecilik yapmaya çalışan hiçbir birey o kabus gün neler yaşandığını anlatamayacaktı.

Büyük bir ihtimalle bizlerin yerinde o alçakların kalemşörleri yazıyor olacaktı ve o gece sonrasına dair yalan dolan ne varsa anlatıp demokrasinin nasıl iç edildiğinin üzerini örtmeye çalışacaklardı.

Çok şükür ki olmadı.

Hamdolsun ki o alçak örgüt ve iplerini ellerinde tutanlar değil, biz kazandık!

Büyük Türk Milleti…

Sağcısı solcusu Türk’ü, Kürt’ü Alevisi Sünnisi bir olup, diri olup hep beraber def ettik memleketin başından alçakları ve kalleş oyunlarını…

Çok bedel ödedik bu arada…

O gece canı pahasına sokaklara dökülüp demokrasi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği adına kendini siper eden ve hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum…

Bu ülkede yaşayan bir birey olarak bugünkü satırları yazıyor olabilmemi onlara borçlu olduğumun farkındayım…

Hepsinin ruhu şad olsun…

Sadece şehitlerimize değil elbette, o gece o alçaklara karşı hiç sorgu sual etmeden direnen tüm gazilerimize de binlerce kez teşekkür…

Haklarını helal etsinler…