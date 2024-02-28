Ya Vedud duası okunuşu ve Türkçe anlamı: Ya Vedud duası nedir, ne anlama gelir, neden okunur?

Ya Vedud- El Vadud Nedir?

Allah’ın 99 isminden biri olan El- Vedud; sevilen tek ve gerçek varlık anlamına gelmesiyle bilinir. Allah’ın en güzel sıfatlarından biri olan bu esmanın gün içinde belli zamanlarda okunmasıyla kalplere huzur dolar.

Ya Vedud Duası Nasıl ve Kaç Defa Okunur?

Din alimlerince “Ya Vedud” isminin günde 400 defa okunması önerilir. Bu duayı zikretmek için en faydalı günün pazartesi olduğu bilinenler arasındadır. Aynı şekilde bazı alimler bu esmanın zikrinin her vakit namazının ardından okunmasını tavsiye eder. Vakit namazınızı kıldıktan sonra Ya Vedud zihrini 20 defa çekebilir ve duayı okuyarak kalbinizdeki sıkıntıların iyileşmesi için Allah’a dua edebilirsiniz. Bunun yanı sıra bazı alimler, bu esmayı günde 270 kez okuyan kişilerin maddi sıkıntılardan arınacağını düşünür.

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Ya Vedud Duası Okunuşu Nasıl?

Sıkıntı hâlinde okunmaya uygun bir dua olan Ya Vedud Duası okunuşu aşağıda verilmiştir;

Bismillahirrahmanirrahim.

Ya Vedûd! Ya Vedûd!

Ya Ze'l-arşi'l-mecîd!

Ya Mübdi', Ya Mu'îd!

Ya Fe''âlün lima yürîd!

Es'elüke bi-nûri vechikellezî mele'e erkâne arşike ve es'elüke bi-kudretikelletî kadderte bihâ halkake ve bi-rahmetikelletî vesiat külle şey'in.

La ilâhe illâ ente. Ya Muğis, eğisni!

Ya muğis, eğisni!

Ya muğis, eğisni!

(Amin)

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Ya Vedud Duası Türkçe Anlamı Ne? Ya Vedud Duası’nı Arapça okuduktan sonra Türkçe’sini okuyarak daha bilinçli bir ibadet yapabilirsiniz. İşte El Vedud Duası’nın Türkçe karşılığı; Ey Vedûd! Ey Vedûd! Ey yüce Arşın Sahibi! Ey kâinatı hiçten ve benzersiz bir şekilde yaratıp bin bir isminin tecellileriyle emsalsiz bir şekilde süsleyen Mübdi! Ey varlıkları ölümünden sonra yeniden inşa edip dirilten Muîd! Ey dilediği her şeyi yapan! Arşının rükünlerini dolduran Zâtının nûru hürmetine; yarattığın bütün varlıklara hükmeden kudretin hürmetine ve her şeyi kaplayan rahmetin hürmetine istiyorum. REKLAM Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Ey kendisinden yardım isteyene yardım eden! Bana yardım et. Ey güç durumda olanlara yardım eden ve ummadıkları yerlerden ihtiyaçlarını ellerine veren Muğîs! Bana yardım et!"

Ya Vedud Duası’nın Faziletleri Neler? Din alimlerince okunmasının faydalı bulunduğu Ya Vedud Duası faziletleri aşağıda sıralanmıştır; Bu duayı okuyan kişi insanların sevgi, saygı ve hürmetini alabilir.

Din alimlerine göre her kim bu duayı okursa kalbindeki sıkıntı huzura kavuşur.

Bir kimsenin dileği ve isteği bu duayı okuyunca gerçekleşebilir. Genel anlamda bu dua, bir kimsenin insanların sevgisini ve hürmetini kazanabilmesi için faydalıdır. REKLAM Ya Vedud Duası Ne için Okunur? Ebced değerine sahip bu zikrin adedi 20’dir. Ya Vedud zikrinin okuyan kişiye getireceği faydalar aşağıda sıralandığı gibidir; Ya- Vedud, düzenli olarak zikredildiğinde okuyan kişinin çevredeki insanlar tarafından sevilen bir kişi olmasına katkıda bulunur.

El- Vedud zikrinin eş zamanlı olarak bir yemek yeme anında “Ya Vedud Celle Celaluhü” şeklinde okunmasıyla sofradaki kişilerin birbirine sevgisi ve bağı artabilir.

Bazı alimlerce, Ya Vedud duasının pazartesi günleri erken saatlerde 400 kez sabah namazının ardından okunmasıyla okuyan kişinin tövbesi kabul olabilir. Bunun için " Ya Vedud, Ya Gafur Celle Celaluhü " şeklinde zikredilmesi önemlidir. REKLAM