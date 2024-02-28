Ya Vedud duası okunuşu ve Türkçe anlamı: Ya Vedud duası nedir, ne anlama gelir, neden okunur?
Bilinen bir diğer adıyla "El Vedud" olan Ya Vedud Duası, Esmaül Hüsna'da bulunan Allah'ın 99 isminden biri olma niteliği taşır. "Sevilen" ve "seven" gibi anlamlara gelen bu dua, insanların duasını ve muhabbetini kazanmak için önemlidir. İşte El Vedud duasının anlamı nedir ve Ya Vedud duası ne için okunur gibi soruların cevabı…
Ya Vedud- El Vadud Nedir?
Allah’ın 99 isminden biri olan El- Vedud; sevilen tek ve gerçek varlık anlamına gelmesiyle bilinir. Allah’ın en güzel sıfatlarından biri olan bu esmanın gün içinde belli zamanlarda okunmasıyla kalplere huzur dolar.
Ya Vedud Duası Nasıl ve Kaç Defa Okunur?
Din alimlerince “Ya Vedud” isminin günde 400 defa okunması önerilir. Bu duayı zikretmek için en faydalı günün pazartesi olduğu bilinenler arasındadır. Aynı şekilde bazı alimler bu esmanın zikrinin her vakit namazının ardından okunmasını tavsiye eder. Vakit namazınızı kıldıktan sonra Ya Vedud zihrini 20 defa çekebilir ve duayı okuyarak kalbinizdeki sıkıntıların iyileşmesi için Allah’a dua edebilirsiniz. Bunun yanı sıra bazı alimler, bu esmayı günde 270 kez okuyan kişilerin maddi sıkıntılardan arınacağını düşünür.
Ya Vedud Duası Okunuşu Nasıl?
Sıkıntı hâlinde okunmaya uygun bir dua olan Ya Vedud Duası okunuşu aşağıda verilmiştir;
Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Vedûd! Ya Vedûd!
Ya Ze'l-arşi'l-mecîd!
Ya Mübdi', Ya Mu'îd!
Ya Fe''âlün lima yürîd!
Es'elüke bi-nûri vechikellezî mele'e erkâne arşike ve es'elüke bi-kudretikelletî kadderte bihâ halkake ve bi-rahmetikelletî vesiat külle şey'in.
La ilâhe illâ ente. Ya Muğis, eğisni!
Ya muğis, eğisni!
Ya muğis, eğisni!
(Amin)
Ya Vedud Duası Türkçe Anlamı Ne?
Ya Vedud Duası’nı Arapça okuduktan sonra Türkçe’sini okuyarak daha bilinçli bir ibadet yapabilirsiniz. İşte El Vedud Duası’nın Türkçe karşılığı;
Ey Vedûd! Ey Vedûd!
Ey yüce Arşın Sahibi!
Ey kâinatı hiçten ve benzersiz bir şekilde yaratıp bin bir isminin tecellileriyle emsalsiz bir şekilde süsleyen Mübdi!
Ey varlıkları ölümünden sonra yeniden inşa edip dirilten Muîd!
Ey dilediği her şeyi yapan!
Arşının rükünlerini dolduran Zâtının nûru hürmetine; yarattığın bütün varlıklara hükmeden kudretin hürmetine ve her şeyi kaplayan rahmetin hürmetine istiyorum.
Senden başka hiçbir ilâh yoktur.
Ey kendisinden yardım isteyene yardım eden!
Bana yardım et. Ey güç durumda olanlara yardım eden ve ummadıkları yerlerden ihtiyaçlarını ellerine veren Muğîs!
Bana yardım et!"
Ya Vedud Duası’nın Faziletleri Neler?
Din alimlerince okunmasının faydalı bulunduğu Ya Vedud Duası faziletleri aşağıda sıralanmıştır;
Genel anlamda bu dua, bir kimsenin insanların sevgisini ve hürmetini kazanabilmesi için faydalıdır.
Ya Vedud Duası Ne için Okunur?
Ebced değerine sahip bu zikrin adedi 20’dir. Ya Vedud zikrinin okuyan kişiye getireceği faydalar aşağıda sıralandığı gibidir;
Ya Vedud Zikrinin İncelikleri Neler?
Ya Vedud anlamı ve faziletleriyle okuyan kişilerin hayatına fayda sağlar. Bazı din alimleri, sevdaya düşen insanların sevdiği kişinin de kendisini sevmesi için sabırla Ya Vedud esmasını okumasını önerir. Bu duanın etkisini artırmak üzere şöyle bir uygulama da yapılabilir;
“Ya Rabbim, eşim ile aramdaki sevginin ve muhabbetin artması için 1000 defa Ya Vedud demeye niyet ettim. Sen eşimle benim aramdaki sevgiyi çoğalt, bizlerin muhabbetini arttır Rabbim.”