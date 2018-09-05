Yaban arılarının yaptığı yuva ilgi odağı oldu

05.09.2018 - 10:55 | Güncelleme: İHA

Rize’nin Çayeli ilçesinde yaban arılarının bir evin içerisinde kurduğu kovan, mahalle halkı tarafından ziyarete açıldı. Sosyal medyada kovanı görenler ise kovanın bulunduğu yere akın etti

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Rize’nin Çayeli İlçesi Madenli Beldesi’nde sadece yazları açılan bir evin içerisinde ev sahibi, arıların yoğun bir şekilde uçuştuğunu fark ederek arkadaşlarından evlerine gelmelerini istedi.

İHA'nın haberine göre eve gelen arkadaşları ise evin içerisinde bölge halkının eşek arısı dediği yaban arılarının yuva yaptığını fark etti.

Arıların yuvasını ilginç bulan mahalle halkı yuvayı bozmak istemeyerek sadece içerisinden arıların çıkmasını sağladı. Arıların terk ettiği organik kovan bu kez mahalle halkına kaldı.

ADETA MÜZEYE DÖNDÜ

Belde merkezinde büfesi olan İlyas Bostancı, kovanı sahiplenerek dükkânında bir sehpanın üzerine yerleştirdi. Kovanı görenlerin fotoğraf çekerek sosyal medyaya atması üzerine ise büfe ziyaretçi akınına uğradı. 7’den 70’e herkesin merak ettiği kovan nedeniyle büfe adeta bir müzeye döndü.

Vatandaşların fotoğraf çektirmek için dükkanına geldiğini, gördükleri manzara karşısında hayran kaldıklarını dile getiren İlyas Bostancı isimli işletme sahibi “İstanbul’dan gelen bir komşumuzun evi kapalıydı, gelip evini açtığında evin içerisinde arının işlediğini gördü. Bizi de çağırdı gittik, baktık böyle enteresan bir şey ile karşılaştık.

Ondan sonra içerisindeki eşek arılarını ilaç ile öldürdük. Daha sonra da koparıp buraya getirdik. Buraya getirince de insanlar ilgi göstermeye başladı. Gerçekten de enteresan bir şey, daha önce hiç böyle bir şey görmemiştik. Vatandaşlar gelip ziyaret ediyor” dedi.

Yörelerinin tabirleri ile eşek arısı dedikleri yaban arılarının dükkanının reklamını yaptığını dile getiren Bostancı “Birkaç gün daha burada duracak, daha sonra yan tarafımızda bir arıcılık kooperatifi yapılıyor oraya hediye edeceğim. Enteresan bir şey olduğu için bizim de çok hoşumuza gidiyor, sosyal medyada gören de geliyor. Eşek arısı bizim dükkanımızı da meşhur etti yani” şeklinde konuştu.

GÖRENLERİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ!

 

Herkes evlerini göç ederek boşalttığı için meydanın arılara kaldığını dile getiren Mehmet Yılmaz Mamuş isimli vatandaş , gördükleri bu tablo karşısında çok şaşırdıklarını dile getirdi. Mamuş “Bunların küçüklerini evlerimizin çatısında gördüm ama bu kadar büyüğünü hayatımda ilk kez gördüm. Bizim evlerimiz dolu olduğu için eşek arıları evimizde barınamazdı. Yuvasına çomak sokardık, yakardık ama şimdi evleri boşalttığımız için, göç eden insanlar olduğu için eşek arıları evlere girdi ve bu güzel manzara ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

Görmek isteyen herkesi beldelerine davet eden Şaban Yılmaz isimli belde sakini ise “Daha önceden de böyle arı yuvaları görüyorduk ama bu çok değişik. Bunu bu yaşta gördüğümüz için de gerçekten mutluyuz. Görmek isteyen arkadaşlarımız da buyursun gelsin. Hem Madenli'yi tanırlar hem de buradaki bu güzel şeyi görürler” diye konuştu.

Daha önce arı malzemesi aldığı yerlerde gördüğü arı yuvasının kendi beldesinde de çıkmasının kendisini şaşırttığını dile getiren arıcı Muhammet Bostan “Daha önce arı malzemesi satan bir yerde bunların çok daha değişiğini görmüştüm. Fakat bizim Madenli’de ilk kez böyle bir şey görüyorum. Ben de duyunca çok merak ettim geldim o yüzden, gerçekten çok enteresan bir şey. Yer altında yaban arılarının yapmış olduğu buna benzer şeyler muhakkak vardır ama biz göremiyorduk. Kapalı bir evde böyle bir şey ilk defa gördük. Herhalde Madenli’de daha önce böyle bir şey olmamıştır” ifadelerini kullandı.

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