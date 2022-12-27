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İsimlerin anlamı, dönem dönem çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir kökeni vardır. Yağız isminin anlamı ve kökeni de son zamanların popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

YAĞIZ İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

URAZ İSMİNİN ANLAMI

Yağız ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Yağız isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Yağız isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

YAĞIZ İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Yağız ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Ters, huysuz, inatçı. Yiğit. Güzel. Kara Esmer, kara renkli. Tavlı, bakımlı hayvan.

YAĞIZ İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Yağız ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Yağız ismini koymak caizdir.

YAĞIZ İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Yağız ismini kullanan 26.947 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Yağız ismini kullanan 6.179 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Yağız ismini kullanan 2.400 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Yağız ismini kullanan 2.802 kişi bulunmaktadır.

YAĞIZ İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Yağız adında olanlar özgürlüğüne düşkündür. Herhangi bir şekilde özgürlüğünün kısıtlandığını anladığı an ciddi tepki gösterir. Zeki, analitik, hızlı düşünme yeteneği sayesinde, neredeyse yaptığı her işte başarılı olur. Sonuç almak istediğinde, karşısındaki kişiye nasıl yaklaşacağını çok iyi bildiği için satış gibi konularda oldukça başarılı olur. Değişimden, yeni yerler, yeni insanlar tanımaktan hoşlanır. Değişimden hoşlanması bazen işini zorlaştırabilir çünkü yenilik arzusu bir işi uzun süre devam ettirmesine engel olur ve bazen de büyük resmi kaçırmasına yol açar.