İşgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerle Filistinliler arasında arbede çıktığı bildirildi. AA'nın görgü tanıklarına dayandırdığı habere göre, İsrail askerlerinin eşlik ettiği çok sayıda Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinin doğusunda bulunan "Yusuf makamı"na girdiği belirtildi.

Yahudi yerleşimcilere tepki gösteren Filistinliler ile İsrail askerleri arasında çıkan arbedede İsrail askerlerinin gerçek mermi kullanması sonucu 1'i ağır 7 Filistinlinin yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, yaralanan Filistinlilerin tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yahudi yerleşimcilerin zaman zaman "Yusuf makamı"na baskın düzenleyerek burada dini ritüeller gerçekleştirmesi bölgede gerginliğe neden oluyor. Makamın yakınında yer alan Balata Mülteci Kampı'nın girişinde Filistinliler ile Yahudi yerleşimciler arasında arbede çıkıyor.

Yahudiler, Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan "Yusuf makamı"nda, Hazreti Yusuf'un kabri olduğuna inanıyor. Ancak birçok arkeolog, söz konusu kabrin sadece birkaç asır geçmişi bulunduğuna dikkati çekerek, bu inancın doğru olamayacağını, kabrin Yusuf ed-Duveykat isimli bir Müslümana ait olduğunu ifade ediyor.

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