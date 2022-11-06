Yakalanan çete liderinin ardından dikkat çeken kazı 0:00 / 0:00

İstanbul Göktürk’te bir evde önceki gece polis ekipleri kazı başlattı. Olayla ilgili de detaylar ortaya çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Sırbistan’da bilinen en ünlü mafya yapılanmalarından Skaljari üyesi Risto M.’nin, 2020 yılında İstanbul’da işkenceyle öldürüldüğü ve cesedinin gömüldüğü iddia edildi. KAZI BAŞLATILDI Cuma akşamı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sarıyer’de belirlenen bazı noktalarda kazı başlatıldı. Çevrede merak uyandıran kazının detayları ortaya çıktı. İddiaya göre, Balkanlar’da uyuşturucu, yaralama, cinayet gibi birçok olaya karışan Skaljari Suç Örgütü üyesi Risto M. 2020’de İstanbul’da kaçırıldı. Avukatının kayıp müracaatı yapması üzerine çalışma başlatıldı. Polisin yaptığı aramalarda o dönem bir ize ulaşılamadı. İstanbul’da geçen eylül ayında Skaljari Çetesi’nin adı bir kez daha gündeme geldi. Çetenin elebaşı Jovan Vukotiç İstanbul’da öldürüldü.

Zeljko Bojaniç UYUŞTURUCU HESAPLAŞMASI İddiaya göre, Vukotiç'in elebaşı olduğu Skaljari çetesi Sırbistan'ın en etkin suç gruplarındandı. Rakip çete olan Kavak ile arasında 2014'ten bu yana husumet vardı. İki grup arasında 2014'te İspanya Valencia Limanı'nda kaybolan 300 kilo kokain nedeniyle bir dizi çatışma yaşanmıştı. O çatışmalarda bazı suç örgütü üyeleri de öldürülmüştü. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, cinayet sonrasında çok sayıda şüpheliyi yakaladı. O şüpheliler arasında Kavak çetesinin yöneticileri de vardı.