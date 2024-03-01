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        Haberler Dış Yazar Yalnızlık sözleri: Duygusal, etkileyici, kısa, Mevlâna yalnızlık sözleri ve mesajları

        Yalnızlık sözleri: Duygusal, etkileyici, kısa, Mevlâna yalnızlık sözleri ve mesajları

        Yalnızlık, her insanın yaşayacağı yaygın bir durumdur. Bu hissi deneyimleyen herkesin durumu ve iç dünyası farklıdır. Bazıları içindeki duygu yoğunluğunu ve düşüncelerini ifade etmek ister. Bu da yalnızlık ile ilgili sözler ve yazılma nedeni ile ilgili ipucu verir. İnsanlar, yaşadıkları duyguları diğer insanlarla paylaşmayı ve ifade etmeyi isterken bunun için söz yazma yolunu kullanabilirler. İşte popüler olmuş bazı yalnızlık sözleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 15:06 Güncelleme: 01.03.2024 - 15:06
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        Duygusal yalnızlık sözleri
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        Kısa ve Etkileyici Yalnızlık Sözleri

        Kısa yalnızlık sözleri arıyorsanız aşağıdaki listeye göz atabilirsiniz;

        • Eğer bir kişi yalnız olmayı beceremiyorsa, başkalarıyla bir arada olmayı da beceremez. (Michael Foucault)
        • Yalnızlık, en içimizdedir. (Oruç Arouba)
        • İnsanın insana verdiği en değerli şeydir yalnızlık. (Edip Cansever)
        • Bazen kalabalıkların ortasında, tek başımıza kaldığımız vakitlerinkinden fazla yalnız değil miyiz? (Peyami Safa)
        • Bir derin kuyuya benzer yalnızlık. Taş atmak kolaydır içine ama bu taş dibe inecek olursa kim çıkarabilir? (Nietzsche)
        • Büyük bir yalnızlık olmadan ciddi bir eser verilemez. (Picasso)
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        Yalnızlık ile İlgili Kısa Mesajlar

        • Ne zaman mutlu olmaya kalksam otur diyor yalnızlığım otur.
        • Karanlık odada otururum, dilimde türkü söylerim, elimde kâğıt yazarım yalnız kalmışım gurbette.
        • Gönül isterdi ki çağrılarımıza çağrı atılsın. Gönül isterdi ki sevdiğimiz arasın!
        • Yalnızlık meşakkatli iş… Kendi kendine konuşmak neyse de cevap vermek bir hayli zor oluyor.
        • Boş odamda yine ben ve sana bestelediğim şarkılarla baş başa kaldım ben, yine sensiz ve yine yalnızım sevgilim.
        • Yalnızlığım kendime güzelim, senin aşkınla hitap düşmüş bedenim, geleceğe umutsuz bakıyorum gülüm.
        • Yalnızlık paylaşılmaz, paylaşılsa yalnızlık olmaz.
        • Öpücükle uyanırsınız her sabah, uyandım ben ıpıssız bir tokatla.
        • Yanımda kimse olmadığından değil yalnızlığım, yalnız olduğumu söyleyebileceğim kimse olmadığı için yalnızım ben.
        • Yalnızlık; ıssız bir adada, kupkuru bir çölde, balta girmemiş bir ormanda kalmak değildir; bu şehirde sensiz olmaktır.
        • Yalnızım. Çünkü herhangi biriyle değil, beklediğine değecek kişiyle devam etmeliyim bu yola.

        Etkileyici Yalnızlık Sözleri

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        İç dünyanızdaki yalnızlık hissini sanatsal bir ifadeyle yansıtmak için aşağıdaki etkileyici yalnızlık sözleri listesine göz atabilirsiniz;

        • Ağlamak yalnızlığın en acı kısmıdır; hiç bitmez, hep acı ateşine kor atar.
        • Zorunluluktan yaşıyor, her gece yatarken ölüyor, durmadan yürüyor, çayı çok seviyor ve her geçen gün yalnızlaşıyoruz.
        • Yalnızlık zeki insanlar için keyiftir; düşünceler ve hayal dünyaları ile baş başa kalırlar.
        • Yalnız olmaya karar verdiysen gerçekten yalnız kalacaksın.
        • Etrafınızda kalabalıklar olsa da yalnızlığa sahip olabilirsiniz.
        • Yalnızlık öyle bir duygudur ki bir şeyleri başarsan bile kimseyle paylaşıp mutlu olamazsın.
        • Üşüyorsanız bunun çözümü sobaya odun atmaktır, yalnızsanız sebebi sizi terk eden bir odundur.
        • Bazen insan yalnız kalmak ister; odanın kapasını kapattığında ve tek başına kaldığında dünyanın en mutlu insanı olabilirsin.
        • İnsan gariptir; gelip yalnızlığını alanı sever, gidip yalnız bırakana ise âşık olur.
        • Ben hep yalnızdım, etrafım kalabalıkken de! Sadece yalnız değilmişim gibi davrandım.
        • Yalnızlık, kimsesizlik değildir; yeri geldiğinde sığınılacak bir evdir.
        • Karanlıklar gün ışığından, yalanlar ise doğrudan kaçar; güneş yalnız da olsa etrafa ışık saçar; sakın kederlenme, doğru kişilerin kaderidir yalnızlık; kargalar sürüyle kartallar yalnız uçar.
        • Bir insan en olmadık şeylere dahi gülebiliyorsa yalnızdır.
        • Gecenin ıssız karanlığında ümitlerimin tükendiği anda tek kişi istiyorum yalnızlığıma.
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        Duygusal Yalnızlık Sözleri

        Duygusal yalnızlık sözleri listesini inceleyerek duygularınızı diğer insanlara açık bir biçimde aktarabilirsiniz;

        • Gidecek yer arıyorum; fakat ne yana dönsem yalnızlığım çıkıyor karşıma!
        • Yalnızlık denilen şey hiç tanımadığım biriydi, şimdi dost ve sırdaş olduk!
        • Hayattaki en iyi tiyatrocular yalnız kişilerdir.
        • Dilden kötü söz çıkıyorsa aklın ve ruhun yalnız demektir.
        • Her güne uyandığımda ağzımdan istemsizce bir yalnızlık türküsü çıkar.
        • Sebepsiz yere gözlerinden yaş süzülüyorsa aslında sebebi vardır: Yalnızlık!
        • İçimdekileri haykırmak istiyorum fakat susuyorum! Çünkü biliyorum ki konuşursam yalnız kalacağım.
        • Herkes nasihat verir, yol gösterir; fakat zirveye yalnız çıkmak zorundasınız.
        • Bir araştırma der ki: Yalnızlık bir hastalıktır. Aslında yalnızlık hasta ruhlardan kaçıştır!
        • Yalnızlık, beklenmedik bir ağrıdır; geceleri vurur!
        • Kıyamet kopacaksa eğer bu yalnızlıktan olacak.
        • Kendini kalabalıkların ortasında, tek başına hisseden kişinin yalnızlığı en acısıdır.
        • Yalnızlık, seni anlamayan kalabalıklar içinde kalmaktan daha iyidir.
        • Çevremdeki tüm insanların yalan simalar olduklarını biliyorum, işte bu yüzden yalnızlığımı seviyorum.
        • Yalnızken bir ışık görüyorsan, yalnızken bir ses duyuyorsan; aslında hem kör hem de sağırsın demektir.
        • Yalnızlığın en belirgin özelliği gece ağlamalarıdır. Gece gönlünüze hüzün, gözünüze yaş düşüyorsa bilin ki yalnızsınız.
        • Beni ısıtan, beni sarıp sarmalayan, benim acılarıma ortak olan tek bir şey var yalnızlığım.
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        Duygusal Kırgınlık Yalnızlık Sözleri

        Kırgınlık yalnızlık sözleri listesine bakarak size uygun olanları kaydedebilir ve kırgınlığınızı ifade edebilirsiniz. Bu sayede bu duyguları içinizde tutmadan karşı tarafa etkileyici bir şekilde aktarabilirsiniz;

        • Eğer yanlış kapıya girmiş bir anahtarsanız zorlamayın kırılırsınız.
        • Kırgınım kime ve neden olduğunu bilmeden... Belki hayata, belki kendime, belki de kıymet bilmeyen herkese!..
        • Tehlikeli sayılmam artık. Kalbimi kalın bir kitabın arasında kuruttum.
        • Tıpkı nar gibiyim, dışım tek parça fakat içim paramparça. Bu yaptığını sakın unutma!
        • Ve seni asla affetmeyeceğim. Ciğerimi söken bu kırgınlıkları bana yaşattığın için!
        • Gittim! Şimdi bir mevsim değil, bir hayat girdi aramıza ne sen dönebilirsin artık geriye ne de ben kapıyı açabilirim sana.
        • Benimle konuştun, benimle gülümsedin. Şimdi bunları bu kadar çabuk unutabiliyor olmandan nefret ediyorum.
        • Sana yüklediğim anlamları senmişsin gibi düşünme… Aldanırsın… Sen o anlamlarda sadece bende varsın. Ben seviyorsam sen bahanesin.
        • Kırılmadık bir kalbim kaldı bu hayatta. Onu da sen kırdın helal olsun sana!
        • Ey gönül ses etme! Bekle! Ya nasip de Rabbine bırak.
        • Yalnızlığı çok seversek bir gün o da çekip gider mi?
        • Belki de adam gibi sevenlerin aldığı bir ödüldür yalnızlık.

        Mevlâna’dan Yalnızlık Sözleri

        Yazımızda ayrıca sizin için Mevlâna yalnızlık sözleri derledik;

        • Yalnızlığın en kötüsü, seni anlamayanların arasında kalmaktır...
        • "Bütün gönül darlığı, bu âleme gönül bağlamaktan gelir. Gönül kuşu her dala yuva yapacak olsa, yuva yapacak yer kalmaz. Gönlü öyle bir yere bağlayacaksın ki binlerce kıyamet kopsa sana yalnızlık derdi çökmesin..."
        • Yalnızlık adam olmayanların vereceği saygıdan, sevgiden yeğdir.
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