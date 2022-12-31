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Haberler Yaşam Yalova'daki Hersek Lagünü'nde boz kaz görüntülendi
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Yalova'daki Hersek Lagünü'nde tür sayısı 250 oldu

Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü'nde tür sayısı 250 oldu. Hersek Lagünü'nde yaban kazı olarak da bilinen boz kaz görüntülendi

Yalova'daki Hersek Lagünü'nde boz kaz görüntülendi
AA

Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü'nde tür sayısı 250 oldu.

Altınova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı kararı ile kesin korunacak hassas alan olarak da tescil edilen lagünde 2022'nin son günlerinde boz kaz görüntülendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, "Yaban kazı olarak da bilinen boz kaz, ördekgiller familyasından 75-90 santimetre boyunda, ülkemizin de içinde bulunduğu bölgede en büyük kazdır. İç kesimlerde tatlı su göllerinde üreyen boz kaz kış aylarında beslenmek için lagünleri, çayırları, sazlıkları tercih eder" ifadesini kullandı.

Bülbül, tespit edilen boz kaz ile lagündeki kuş türü sayısının 250'ye yükseldiğini bildirdi.

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