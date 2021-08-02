Muğla Milas'taki Kemerköy Termik Santrali'nde olası bir yangın durumuna karşı tedbirler genişletildi. Santral yönetiminden hali hazırda bir tehdit olmadığıyla ilgili açıklama geldi.

Öte yandan alevlerin Milas ilçesi Ören Mahallesi'ne ilerlemesi, tedirginlik yarattı. Ören Mahallesi'ndeki Kemerköy Termik Santrali'nin etrafında, iş makineleriyle hatlar kazılarak hidrojen tankları boşaltıldı. Alevlerin bu noktada kontrol altına alındığı ve termik santrale ilişkin bir tehlike oluşturmadığı bildirildi.

Peki, yangın termik santrale ulaşırsa ne olur? İşte korkutan senaryonun detayları...

YANGIN TERMİK SANTRALE ULAŞIRSA NE OLUR?

Kemerköy Termik Santrali, Muğla ili Milas ilçesinde, linyit ile çalışan termik santral. Muğla'nın en büyük, Türkiye'nin ise 30. elektrik santrali ve 4. linyit santralidir. İstenmeyen bir şekilde yangının santrale ulaşması halinde tribünlerin sıcaklığı kaldıramamasıyla birlikte santralde büyük bir patlama olma ihtimali yangınla ilgili en çok korkulan ihtimaller arasında yer alıyor. Zira yangının santrale ulaşması ev patlama yaşanması halinde mevcut yangın koşullarının daha da ağırlaşması ve kontrolün kaybedilmesi yangının hızla yayılması tehlikesi var. Ayrıca patlama nedeniyle can kaybı yaşanması da endişeyi daha da artıyor.