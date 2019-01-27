Lüleburgaz'ın Hamzabeyli köyünde üç katlı binanın ikinci katında yalnız yaşayan Sadık Aytap'ın (87) evinin yatak odasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Yangın kısa sürede tüm evi etkisi altına alırken Aytap, kurtulmak için pencereden aşağıya atladı.İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Aytap'ın hayatını kaybettiği belirlendi.



Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, Aytap'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.