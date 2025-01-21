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        Haberler Dünya Yangınlarla mücadeleyi sürdüren California'da "en yüksek seviye kırmızı bayrak" uyarısı yapıldı | Dış Haberler

        Yangınlarla mücadeleyi sürdüren California'da "en yüksek seviye kırmızı bayrak" uyarısı yapıldı

        ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde yangınlarla mücadele devam ederken, bölgedeki hava kuruluğu ve düşük nemden dolayı yangınlar için "en yüksek seviye kırmızı bayrak" uyarısında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 11:17 Güncelleme: 21.01.2025 - 11:17
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        California'da "en yüksek seviye kırmızı bayrak" uyarısı
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        ABD Ulusal Hava Durumu Servisinin yayımladığı ve yerel saatle dün öğlen verilen ve bugün 10.00'a kadar geçerliliğini koruyacak "kırmızı bayrak" uyarısına göre, Ventura ve Los Angeles'ın büyük kısmı yangın tehlikesi altında.

        Ventura ve Los Angeles'ın kuzeydoğusundan gelen kuvvetli rüzgarların hızının sahil bölgelerinde saatte yaklaşık 100 kilometreye ulaşabileceği belirtilen uyarıda, nem oranının yüzde 5-15 ortalamasında olduğu kaydedildi.

        Uyarıda, bu hava koşullarının bir bölgede başlayabilecek küçük çaplı yangınları güçlendirerek yayılmasını artırabileceği aktarıldı.

        Söz konusu uyarı ekimden itibaren verilen 5'inci "kırmızı bayrak" uyarısı oldu.

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        California'daki yangınlar devam ederken, an itibarıyla yaklaşık 9 bin 500 hektarlık alana yayılan Palisades yangını yüzde 61, yaklaşık 5 bin 500 hektarlık alana yayılan Eaton yangını ise yüzde 87 oranında kontrol altına alınmış durumda.

        Los Angeles'ta 7 Ocak'ta sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan, Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında bugüne kadar en az 25 kişi yaşamını yitirdi.

        Binlerce dönüm alanın kül olmasına yol açan yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

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