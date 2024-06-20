Etiketlere aldanmayın: Sağlıklı olduğu düşünülen ama sağlıksız olan 10 gıda grubu!
Sağlıklı bir yaşam tarzına geçiş yaparken birçok insan hedeflerine ulaşamayabiliyor. Belki de bunun nedeni sağlıklı olarak lanse edilen bazı ürünlerin, aslında içerdikleri katkı maddelerinden dolayı sağlıksız olması olabilir. Peki, hangi kategorideki ürünler gerçekte sağlıksız ve içerikleri temiz değil? İşte, sizin için sağlıklı gibi görünen ama sağlıksız olan 10 kategori!
Sağlıklı beslenme konusunda bilinç arttıkça insanlar daha dikkatli seçimler yapmaya özen gösteriyor. Ancak,market raflarında "sağlıklı" etiketiyle sunulan bazı ürünler, aslında içerikleri nedeniyle düşünüldüğü kadar masum olmayabiliyor. İşlenmiş gıdaların ve katkı maddelerinin yaygın kullanımı, bu ürünlerin sağlığa olan olumsuz etkilerini gizleyebiliyor. Bu haberimizde, sağlıklı olduğunu düşündüğünüz ancak aslında sağlıksız olan bazı gıdaları derledik ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini ele aldık. İşte, detaylar...
1. ORGANİK ÜRÜNLER
Organik ürünlerin normal ürünlere göre daha sağlıklı ve güvenli olduğuna inanılıyor ancak bunu kanıtlayan bilimsel kanıtlar yok. Çiftçiler bu ürünleri yetiştirirken sentetik böcek ilacı kullanmıyorlar. Bunun yerine genellikle doğal pestisit kullanılıyor.
2. GLÜTENSİZ ÜRÜNLER
Son zamanlarda glüten içeren ürünlerin zararlı olduğu düşünülüyor. Ancak eğer çölyak hastalığınız yoksa bunu uygulamanıza gerek yok. Ayrıca, insanların yalnızca yüzde 1'i bu hastalığa sahiptir. Diğer tüm durumlarda glütenden uzak durmanın iyi olduğunu gösteren kesin bir kanıt yoktur. Bununla birlikte, bazı araştırmalara göre glütenin reddedilmesi, kalp-damar hastalığı riskini artırıyor çünkü tam tahıllar beslenmeden çıkarılıyor.
3. AZ YAĞLI ÜRÜNLER
Sağlıklı bir yaşam tarzı arayışında olan birçok kişi az yağlı ürünleri tercih ediyor. Ancak bu ürünlerin yağ seviyesi azaltıldığında, ürünlerin tadını iyileştirecek diğer bileşenlerle bu durum telafi ediliyor. Eklenen içeriklerde sağlık için kötü olan şeker, aromalar, stabilizatörler ve trans yağlar olabiliyor bu yüzden dengeli ve sağlıklı bir beslenme için normal yağ içeriğine sahip ürünler gereklidir.
4. MEYVE SULARI
Paketli satılan meyve suları çok fazla şeker içerir ve lif içermez. Bu durum iştahın artmasına, aşırı yeme ve kilo alımına neden olabilir. Meyve suyu ne açlığı ne de susuzluğu giderir. Bunun yerine bir parça meyve veya gerçekten taze sıkılmış meyve suyu tüketmek iyi olabilir.
5. ENERJİ BARLARI
Bu barlar hızlı bir atıştırmalık için ideal görülür ancak çoğu barın içinde şeker, çikolata sosu, karamel, yapay tatlar ve diğer katkı maddeleri bulunur. Şeker hacmi açısından sıradan tatlılardan hiçbir farkı yoktur, içlerindeki kalori miktarı düşse de oldukça sağlıksız olabilirler.
6. KURUTULMUŞ MEYVELER
Kurutulmuş meyvenin faydası veya zararı doğrudan pişirildiği ve saklandığı koşullara bağlıdır. Üreticiler genellikle meyveleri kurutmadan önce kimyasal bir bileşimle işlerler, bu da meyvelerin ömrünü uzatmaya yardımcı olur ancak faydalı özelliklerini azaltır. Kurutulmuş meyveleri evde kendiniz pişirip kurutursanız sağlığınız için daha iyi olabilir.
7. KAHVERENGİ KABUKLU YUMURTALAR
Kahverengi kabuklu yumurtaların daha iyi olduğu uzun zamandır popüler bir konu. Ancak yumurtanın boyutu ve rengi tavuğun cinsine bağlıdır. Yumurta seçiminin ana kuralı, saklama koşulları ve görünüşleri olmalıdır. En güvenli seçenek genelliklebuzdolabında saklanan, çatlaksız, temiz yumurtalardır.
8. SPOR İÇECEKLERİ
Spor ile sağlıklı yaşam tarzı arasındaki sıkı bağlantı nedeniyle sporcu beslenmesi çoğu zaman sağlıklı olarak algılanır. Ancak spor içeceklerinde mısır şurubu, yapay gıda katkı maddeleri ve renklendiriciler bulunur bu yüzden bu ürünler susuzluğu gidermez. Hatta fiziksel egzersizin verimliliğini azaltabilir.
9. İTHAL ÜRÜNLER
Birçok insanın yabancı ürünlerin yerli ürünlerden daha iyi olduğu yönünde bir inanışı olabiliyor. Bazen bu doğru olabilir ama her zaman değil. Örneğin mevsimlik yerel ürünleri tüketmek yurt dışından getirilen ürünlerden daha sağlıklıdır. Yerel bir çiftlikte doğal koşullarda yetiştirilen ve hemen satılan bir elma, alıcıya kadar uzun bir yolculuğun üstesinden gelmek için başka bir ülkeden getirilen ve kimyasal bileşimle işlenen bir meyveden daha faydalı elementler içerir. Elbette ithal ürünlerin de bazı avantajları var ancak seçerken ürünün depolanma tarihine, bileşimine, üreticisine, ithalatçısına dikkat etmek gerekebiliyor.
10. GRANOLA
Granolanın içinde lif ve demirin yanı sıra çok fazla şeker ve bir miktar yağ bulunur, bu da onu işe yaramaz hale getirir. Tabii ki bazı yerler zararlı elementlerin içeriğinin en aza indirildiği granola satıyor, bu nedenle satın alırken bileşimini dikkatle inceleyerek alabilirsiniz.
Kaynak: Bright Side