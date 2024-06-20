9. İTHAL ÜRÜNLER

Birçok insanın yabancı ürünlerin yerli ürünlerden daha iyi olduğu yönünde bir inanışı olabiliyor. Bazen bu doğru olabilir ama her zaman değil. Örneğin mevsimlik yerel ürünleri tüketmek yurt dışından getirilen ürünlerden daha sağlıklıdır. Yerel bir çiftlikte doğal koşullarda yetiştirilen ve hemen satılan bir elma, alıcıya kadar uzun bir yolculuğun üstesinden gelmek için başka bir ülkeden getirilen ve kimyasal bileşimle işlenen bir meyveden daha faydalı elementler içerir. Elbette ithal ürünlerin de bazı avantajları var ancak seçerken ürünün depolanma tarihine, bileşimine, üreticisine, ithalatçısına dikkat etmek gerekebiliyor.