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Koku gidermek veya temizlik yapmak için yaygın olarak kullanılan karbonat, tencere yanıklarının giderilmesinde de faydalıdır. Dibi tutmuş tencerenin içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar karbonat ve üzerine su ekleyip kısık ateşte kaynatmaya başladığınızda tencereye yapışmış inatçı kalıntıların yumuşadığını fark edeceksiniz.

Evde Püf Noktalarıyla Yanan ve Dibi Tutmuş Tencere Temizleme

Yanmanın doğası, ona neden olan yiyeceğe bağlıdır. Et yanığı, sebze yanığı genellikle çıkarılır. Sirke, karbonat, limon gibi bileşenler tencere yanığını temizler. Çoğunlukla et, balık, bakliyat gibi gıdaların neden olduğu yanmada, sitrik asit etkilidir. İşte evde püf noktalarıyla yanan ve dibi tutmuş tencere temizleme yöntemleri

Yanık üzerine az miktarda sirke ve su dökün. Düşük ısıda ısıtın. Birkaç dakika sonra, birikintiler dökülmeye başlayacaktır. Sadece bir bulaşık süngeri ile çıkarmanız yeterli gelecektir.

Tuz ile yanıkları çıkartma yöntemi: Yanmış bir tencereye su dökün ve içinde 4 yemek kaşığı iri tuz ekleyin. Ocağa koyun ve ısıtın. Çözeltiyi periyodik olarak karıştırın. 3 dakika sonra sıvıyı boşaltabilir ve kabı temiz suda yıkayabilirsiniz. Eğer hala çıkmazsa bulaşık sabunu ile aynı işlemi tekrarlayın.

3 yemek kaşığı karbonatı bir bardak suda eritin. Karışımı bir tencereye dökün. Yaklaşık 30 dakika bekletin ve sonra kaynatın. Sıvıyı soğumaya bırakın. Daha sonra bulaşıkları her zamanki gibi yıkayabilirsiniz.

Bulaşık deterjanını, yanmış tencereye dökün üzerine su ekleyip kaynatmaya başlayın. Bulaşık deterjanı sert kalıntıları yumuşatacaktır. Yağlı alanın her yerine deterjan koyun; Tencereyi suyla doldurun. Tencerenin ağzına kadar veya kalıntıyı geçecek şekilde suyla doldurun kaynatın. Bunu kısık ateşte yapın ve birkaç dakika bekletin. Ardından soğumaya bırakın ve tavayı yıkayın. Tavayı bir süngerle tüm kirler çıkana kadar yıkayın ve gerekirse işlemi tekrarlayın.

Dibi Tutmuş Tencere Nasıl Temizlenir?

İlk olarak, tencereyi birkaç bardak suyla dibi tutmuş alanı kaplayacak kadar doldurun. Suyu kaynatın ve beş ila yedi dakika beklemesine izin verin. Ardından tencereyi ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Su oda sıcaklığına gelince döküp temizleme işlemine geçebilirsiniz. Gerekirse, yumuşamış olan büyük parçaları dikkatlice kazımak için plastik bir spatula veya tahta kaşık kullanın.

Yanmış bir tavayı temizlemek zor görünebilir, ancak yapılacak olan sonuçlar basit ve etkilidir. En önemli şey ise sıcak bir tavayı doğrudan soğuk suya koymanın tavsiye edilmediğini dikkate almakta fayda var. Bu işlem tencerenin yüzeyine ve yapısına zarar verebilir. Bu yüzden tava yanmışsa direkt su atmayın. Peki, dibi tutmuş tencere nasıl temizlenir? Kaynar su, beyaz sirke, karbonat ve limon dahil olmak üzere inatçı kalıntıları çıkarır. Bir başka popüler yöntem de limon ve sudur. Beyaz sirkedeki asetik aside benzer şekilde, limondaki sitrik asit de yanmış yiyecek lekelerini parçalamaya yardımcı olur.

Yanmış Tencere Sirkeyle Temizlenir Mi?

Tabanı çok yanmış tavalar daha etkili ürünlere ihtiyaç duyarken, daha yüzeysel lekelerin temizlenmesi daha kolaydır.

Yanmış bir tavayı nasıl temizleyeceğiniz konusunda farklı verimli ve hızlı yöntemler vardır. Yanmış tencere sirkeyle temizlenir mi? Sirke çoğu zaman birçok durumda kurtarıcı olabiliyor. Tüm yanmış kısımları kaplayacak şekilde tavaya sirke dökün. Kaynatın ve 5 dakika kaynamaya bırakın. Soğuduktan sonra yumuşak bir süngerle ovun.

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