Ülkenin ilk yapay zekâ fenomeni olan Aitana Lopez, 25 yaşında genç bir kadın ve Instagram'da yaptığı tanıtımlarla ayda ortalama 11 bin dolar para kazanıyor.

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Ajansın kurucusu Rubeñ Cruz, "Bunu daha iyi bir yaşam sürdürebilmek, egoları ve çılgınlıkları olan veya sadece poz vererek çok para kazanmak isteyen diğer insanlara bağımlı olmamak için yaptık" dedi.