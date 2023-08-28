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        Haberler Gündem Yaren Çakar kimdir, neden gündem oldu ve ne dedi? Ali Yiğit Buruk Yaren Çakar olayı nedir?

        Yaren Çakar kimdir, neden gündem oldu ve ne dedi? Ali Yiğit Buruk Yaren Çakar olayı nedir?

        Sosyal medya platformu Twitch'te yaptığı yayınlarla tanınan Yaren Çakar, bir yayını sırasında Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk ile ilgili açıklamalarıyla gündem oldu. İşte, söz konusu olayın detayları hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2023 - 09:51 Güncelleme: 28.08.2023 - 09:51
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        Sosyal medya fenomeni Yaren Çakar, bir Twitch yayını sırasında sarfettiği sözler nedeniyle büyük tepki görüyor. Bir dönem lösemi tedavisi gören Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk hakkında yorum yapan Çakar, Galatasaraylı taraftarların tepkisini çekti. İşte, konuya ilişkin bilgiler...

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        ALİ YİĞİT BURUK’A HAKARET ETTİ

        Canlı yayın sırasında Ali Yiğit Buruk’un hayatında gördüğü en çirkin çocuk olduğunu söyleyen Yaren Çakar konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Okan Buruk’un oğlunu biliyorsunuz değil mi? Cüce a... k.... Okan Buruk’un oğlu hayatımda görüp görebileceğim en çirkin çocuk. Allah affetsin bir de saçını sarıya boyatmış.”

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        TEPKİLER SPONSORLUĞU İPTAL ETTİRDİ

        Galatasaray taraftarları ve diğer kullanıcılar sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlar ile Yaren Çakar’ın hakaretlerine tepki gösterdi. Çakar’a tepki gösteren kullanıcılar yayıncıya sponsor olan markaları sponsorluktan çekilmeye çağırdı. Yemeksepeti ise Yaren Çakar ile olan sponsorluk anlaşmalarını bitirdiklerini bir Galatasaray taraftar hesabına verdiği şu yanıtla açıkladı: “İlgili kişi ile iş birliğimizi an itibarıyla bitirmiş bulunmaktayız. Dikkatinize sunarız.”

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        ÖZÜR MESAJI YAYINLADI

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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