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Yargıtay, Koza İpek Holding davasında verilen mahkumiyet ve müsadere kararlarını onadı

Yargıtay, Koza İpek Holding davasında verilen kararları onadı. Akın İpek'in de aralarında bulunduğu 5 kişinin cezaları ve hisselere ilişkin müsadere kararı onandı

Yargıtay, Koza İpek Holding davasında verilen mahkumiyet ve müsadere kararlarını onadı
AA

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) çatı davasının firari sanığı, eski Koza İpek Holding yöneticisi firari Hamdi Akın İpek'in de sanıkları arasında bulunduğu davada, Cafer Tekin İpek, Melek İpek ve 5 kişiye FETÖ'den verilen cezaları onadı. Holding bünyesinde sanıklara ait olan hisselere ilişkin müsadere kararlarının da onanması kararlaştırıldı.

Daire, Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince 9 Ocak 2020'de karara bağlanan davaya ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Buna göre, sanıklar Cafer Tekin İpek hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 11 yıl 3 ay ve "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" suçundan verilen 6 yıl 3 ay hapis ile 250 bin lira para cezasının onanması kararlaştırıldı.

Sanık Melek İpek hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasını onayan Daire, sanıklar Ebru Şedele (İpek), Mahir Şermet, İsmet Sivrioğlu, Selim Elmasoğlu ve Orhan Selçuk Hasırcıoğlu hakkında "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan verilen 1 yıl 13'er ay hapis cezalarını da onadı.

Daire, yerel mahkemece örgüt üyeliği suçundan 9 yıl 4 ay 15'er gün hapse çarptırılan sanıklar Harun Ekinci, Şaban Yörüklü ve Ali Serdar Hasırcıoğlu ile aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapse çarptırılan Hasan Burak Sertcan hakkındaki hükümlerin ise bozulmasına hükmetti.

"FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 1 yıl 13 ay hapis cezası verilen sanıklar Fikret Şayan ve Hüseyin Erdem hakkındaki hükümler de bozuldu.

MÜSADERE KARARLARINA ONAMA

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Koza İpek Holding bünyesinde sanıklara ait şirket hisselerinin "iyi niyetli pay sahipleri ile üçüncü kişilerin hakları saklı kalmak kaydıyla" müsaderesi yönündeki yerel mahkeme kararlarını onadı.

Dairenin kararında, Koza İpek Holding'in, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünü finanse ettiğinin, örgütün amaç ve faaliyetlerine özgülenip örgüte tahsis edildiğinin kabul edildiği" vurgulandı.

Kararda, müsadere kararına ilişkin şirketler Koza İpek Holding Anonim Şirketi, İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim Anonim Şirketi, Koza Anadolu Metal Anonim Şirketi, ATP İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi, ATP Havacılık ve Ticaret Anonim Şirketi, ATP Koza Turizm Seyehat ve Ticaret Anonim Şirketi, Koza İpek Basın ve Basım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, Yaşam Televizyon Yayın Hizmetleri Anonim Şirketi, Rek-Tur Reklam Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi, Koza Prodüksiyon ve Ticaret Anonim Şirketi, İpek Online Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi, Bugün Televizyon ve Radyo Prodüksiyon Anonim Şirketi, Koza Altın İşletmeleri Anonim Şirketi, Özdemir Antimuan Madenleri Anonim Şirketi, Koza İpek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Ticaret Anonim Şirketi ile İK Akademi Anonim Şirketi olarak sıralandı.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, 1 Eylül 2015'te, Hamdi Akın İpek ile yakın aile bireylerinin ortağı olduğu holding bünyesindeki şirketler ve İpek'in ikametgahı aranmıştı. El konulan kayıt, defter ve belgeler üzerinde inceleme yapan bilirkişilerin raporu doğrultusunda, holding bünyesindeki 22 şirkete 26 Ekim 2015'te Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince kayyum atanmış, şirketler, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 6 Eylül 2016 tarihli kararıyla TMSF'ye devredilmişti.

Ardından, FETÖ çatı davasının firari sanığı, eski Koza Holding'in yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında bulunduğu sanıklar hakkında dava açılmıştı.

İddianamede, sanıkların, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "güveni kötüye kullanma", "özel belgede sahtecilik" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" gibi suçlardan cezalandırılmaları talep edilmişti.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince ilk duruşması 20 Eylül 2017'de görülen dava, 9 Ocak 2020'de tamamlanmış, firari sanıklar Hamdi Akın İpek, Pelin Zenginer, Osman Zenginer, Ayhan Yurttaş ve Nevin İpek'in dava dosyalarının ayrılmasını kararlaştırılmıştı.

Yerel mahkemenin verdiği kararlar, bazı sanıklar ve suçlamalar yönünden istinaf aşamasında kesinleşmişti.

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