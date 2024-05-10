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        Yargıtay seçiminde düğümü çözecek gelişme

        Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle 25 Mart'ta başlayan ve şimdiye kadar yapılan 35. turda hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamadığı seçimde, 36. tur öncesi yeni bir gelişme yaşandı. Adaylıktan çekildiğini açıklayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk'ün mevcut Yargıtay Başkanı ve adayı Mehmet Akarca'yı destekleyeceği öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 14:56 Güncelleme: 10.05.2024 - 15:10
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        Yargıtay seçiminde düğümü çözecek gelişme
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        Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.

        Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi günü sandık başına gitti.

        Seçimin ilk 35 turunda hiçbir aday, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamadı.

        Oylama sonucunda, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 156, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 104 oy aldı. Seçime katılım 322 olarak kayıtlara geçerken, 53 oy geçersiz sayıldı. Boş oy rakamı ise 9 oldu.

        Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 13 Mayıs'ta 36. tur oylamayla devam edilmesi beklenen seçim öncesi yeni bir gelişme yaşandı.

        ŞENTÜRK ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ, AKARCA'YI DESTEKLEME KARARI ALDI

        Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Muhsin Şentürk, adaylıktan çekildiğini açıkladı. Şentürk'ün mevcut Yargıtay Başkanı ve adayı Mehmet Akarca'yı destekleyeceği öğrenildi.

        Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

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        #Yargıtay
        #sçeim
        #başkanlık
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