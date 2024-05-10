Yargıtay seçiminde düğümü çözecek gelişme

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi günü sandık başına gitti.

Seçimin ilk 35 turunda hiçbir aday, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamadı.

Oylama sonucunda, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 156, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 104 oy aldı. Seçime katılım 322 olarak kayıtlara geçerken, 53 oy geçersiz sayıldı. Boş oy rakamı ise 9 oldu.