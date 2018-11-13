Bugünün sembolü olan mavi halka (blue circle) Birleşmiş Milletler'in 20 Aralık 2006’da yaptığı özel oturumda kabul edildi.

Mavi umudu, halka birlik ve beraberliği temsil ediyor. Bu nedenle dünyanın hemen bütün ülkelerinde Dünya Diyabet Günü'nde önemli binalar mavi renge dönüşüyor. Paris’te Eyfel Kulesi, Londra’da Big Ben, Berlin’de Brandenburg Kapısı mavi renkle ışıklandırılıyor.

Bu yıl da ülkemizde sembol yapılar mavi olacak ama daha önemlisi insanların da bir mavisinin olması.

Türkiye Diyabet Vakfı 14 Kasım'da herkesi mavi giymeye çağırıyor.

Prof. Dr. Temel Yılmaz

YİRMİ YIL İÇİNDE DÜNYADA BİR MİLYAR DİYABETLİ OLACAK

Birleşmiş Milletler, kuruluşundan bu yana dört kez tüm üye ülkelerine insanlığın sağlığını tehdit eden hastalıklar için uyarıda bulundu, ilki sıtma, ikincisi tüberküloz ve üçüncüsü AIDS içindi. Dördüncü uyarı diyabet için oldu. Diyabetin 20 yıl içinde 1 milyar kişiyi etkileyeceği öngörülüyor. Diyabet bu üç hastalık içinde enfeksiyonu olmayan, bulaşıcı olmayan tek hastalık. Ama nasıl oluyordu da mikrobu etkeni olmayan bir hastalık salgın bir hastalık haline geliyordu?

Görüldü ki diyabet sanayileşmenin ve teknolojinin artış hızı ile paralel olarak yayılıyor ve artıyor.

XX. yüzyılın ortalarından itibaren otomobillerin, bilgisayarların hayatın her alanına girmesi, internet, akıllı telefonlar, tablet kullanımı ve iş hayatının e-mailler üzerinden yürütülmesiyle insanlığın yaşam şekli değişmeye başladı. Fastfood beslenme modeli ön plana çıktı ve hazır paketli gıdalar hayatımızın bir gerçeği oldu.

DOĞRU TEDAVİ EDİLMEYEN O HASTALIK, ÖMRÜ KISALTIYOR!

Sonuçta tüm dünyada yavaş yavaş insanlar kilo almaya başladı, insülin direnci ve metabolik sendrom otuzlu yaşlara indi. Teknoloji günlük yaşamımıza daha da girdikçe diyabet tetiklendi ve giderek ivme kazandı. Dünyayı en çok korkutan hastalıklar içinde diyabet ön plana çıktı.