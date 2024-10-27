Fenerbahçe - Bodrum FK maçı CANLI YAYIN
Fenerbahçe - Bodrum FK maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, evinde Bodrum FK'yi konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta ligde Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Sarı-lacivertliler, bu hafta evinde 3 puan almayı hedefliyor.
SAAT: 19.00
STAT: Ülker Stadyumu
HAKEM: Mehmet Türkmen
YAYIN: beIN SPORTS 1
Fenerbahçe: Livakovic, Kostic, Djiku, Becao, Osayi-Samuel, İsmail, Amrabat, Saint-Maximin, İrfan Can, Dzeko, En-Nesyri
Bodrum FK: Diogo Sousa, Celutska, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk, Ahmet, Samet, Musah, Sulejmanov, Dimitrov, Puscas
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşıyor.
Geçen hafta deplasmandaki Samsunspor maçından 2-2 berabere ayrılarak zirvenin 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.
Ligde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 17 puan toplayan Mourinho'nun ekibi, haftaya 4. sırada başladı.
SARI-LACİVERTLİLERDE 3 EKSİK
Fenerbahçe'nin kadrosunda 2 sakat, 1 de cezalı futbolcu bulunuyor.
Samsunspor müsabakasında sakatlanan Jayden Oosterwolde ile Cengiz Ünder, bu maçta forma giyemiyor.
Sarı kart cezalısı olan Brezilyalı futbolcu Fred de takımdaki yer almıyor.
İKİ TAKIMIN İLK KARŞILAŞMASI
Fenerbahçe ile Bodrum FK, ilk kez karşı karşıya geliyor.
Geçen sezon Trendyol 1. Lig'de play-off yarışını zirvede tamamlayan Bodrum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanmıştı.
Muğla ekibi, geride kalan 9 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi sonucunda 10 puan topladı.