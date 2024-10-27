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        Fenerbahçe - Bodrum FK maçı CANLI YAYIN

        Fenerbahçe - Bodrum FK maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, evinde Bodrum FK'yi konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta ligde Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Sarı-lacivertliler, bu hafta evinde 3 puan almayı hedefliyor.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 27.10.2024 - 18:03 Güncelleme: 27.10.2024 - 18:03
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        SAAT: 19.00

        STAT: Ülker Stadyumu

        HAKEM: Mehmet Türkmen

        YAYIN: beIN SPORTS 1

        Fenerbahçe: Livakovic, Kostic, Djiku, Becao, Osayi-Samuel, İsmail, Amrabat, Saint-Maximin, İrfan Can, Dzeko, En-Nesyri

        Bodrum FK: Diogo Sousa, Celutska, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk, Ahmet, Samet, Musah, Sulejmanov, Dimitrov, Puscas

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşıyor.

        Geçen hafta deplasmandaki Samsunspor maçından 2-2 berabere ayrılarak zirvenin 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde konuk ettiği Manchester United ile 1-1 berabere kaldı.

        Ligde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 17 puan toplayan Mourinho'nun ekibi, haftaya 4. sırada başladı.

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        SARI-LACİVERTLİLERDE 3 EKSİK

        Fenerbahçe'nin kadrosunda 2 sakat, 1 de cezalı futbolcu bulunuyor.

        Samsunspor müsabakasında sakatlanan Jayden Oosterwolde ile Cengiz Ünder, bu maçta forma giyemiyor.

        Sarı kart cezalısı olan Brezilyalı futbolcu Fred de takımdaki yer almıyor.

        İKİ TAKIMIN İLK KARŞILAŞMASI

        Fenerbahçe ile Bodrum FK, ilk kez karşı karşıya geliyor.

        Geçen sezon Trendyol 1. Lig'de play-off yarışını zirvede tamamlayan Bodrum FK, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanmıştı.

        Muğla ekibi, geride kalan 9 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi sonucunda 10 puan topladı.

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