Hibe ve kredi desteklerinin artırıldığı Yarısı Bizden Kampanyası’na başvurular yoğun şekilde devam ediyor. Kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmak amacıyla hayata geçirilen bu kampanyada, başvuru için herhangi bir özel şart aranmıyor. Yenilenecek konutlar için devlet destekli finansman modeliyle hem ev sahiplerine hem de kiracılara önemli avantajlar sağlanıyor. Güncellenen hibe ve kredi tutarlarıyla birlikte, geri ödeme süreci ve takvimi de netleşmeye başladı. İşte, 2025 yılı itibarıyla Yarısı Bizden Kampanyası’na dair merak edilen detaylar ve en son gelişmeler...