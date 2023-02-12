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Yaşam üçgeni pozisyonu deprem anında hayat kurtarıyor! Yaşam üçgeni nasıl oluşturulur?

Tüm Türkiye Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem ile yasa boğuldu. 6 Şubat sabah saatlerinde Gaziantep'te 6,4 Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem büyük çağlı can kaybı ve yaralanmalara neden olurken sarsıntı anında neler yapılması gerektiğinin önemi bir kez daha gündeme geldi. Deprem sırasında can ve mal kayıplarının artmasının en önemli nedenlerinden biri de yaşanan sarsıntı anında kişilerin kendilerini nasıl koruyacaklarını ve ne yapmaları gerektiğini bilmemelerinden kaynaklanıyor. Yaşam üçgeni, deprem anında hayatta kalmak adına kullanılan önemli bir yöntemdir. Peki yaşam üçgeni nedir, nasıl oluşturulur?

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  • Yaşam üçgeni nedir, nasıl yapılır? Depremde hayat üçgeni pozisyonu nasıl ve nerelerde oluşturulur? Yaşam üçgeni pozisyonu deprem anında hayat kurtarıyor!

    YAŞAM ÜÇGENİ NEDİR?

    Deprem sırasında yaşam üçgeni doğru bir şekilde uygulanırsa enkaz altından sağ çıkmayı sağlayacak en önemli önlemlerinden biridir. 'Yaşam üçgeni' deprem anında uygulanması gereken ilk yöntemdir. Deprem gibi ciddi bir olay esnasında hayat üçgeni olarak da adlandırılan bu yöntem doğru yapıldığında hayat kurtarıyor. Hayat üçgeni, canlıların nefes alabileceği küçük alanlardır. Evlerimizin içinde hayatta kalacağımız kadar büyüklükteki boşluklara hayat üçgeni denir.
  • Yaşam üçgeni nedir, nasıl yapılır? Depremde hayat üçgeni pozisyonu nasıl ve nerelerde oluşturulur? Yaşam üçgeni pozisyonu deprem anında hayat kurtarıyor!

    Bina çökerken, nesneler ya da mobilya iç ezilmelerde bu nesneler üzerine düşen tavan ağırlığı, bir boşluk bırakır. Bu boşluk "Hayat üçgeni" olarak tanımlanır. Nesne ne kadar büyükse, o kadar güçlü, o kadar az kompakt olacaktır. Nesne ne kadar az sıkışırsa, boşluk o kadar büyük olur, bu boşluğu güvenlik için kullanan kişinin yaralanmama olasılığı o kadar yüksektir. 
  • Yaşam üçgeni nedir, nasıl yapılır? Depremde hayat üçgeni pozisyonu nasıl ve nerelerde oluşturulur? Yaşam üçgeni pozisyonu deprem anında hayat kurtarıyor!

    Yaşam üçgeni ile evdeki ya da bulunduğunuz yerdeki eşyaları deprem enkazından mümkün olduğunca daha az etkilenecek şekilde ayarlamanız gerekiyor.

    Evlerimizde, okulumuzda, iş yerlerimizde hayatta kalabileceğimiz kadar büyüklükte olan boşluklara sığınmaya yaşam üçgeni denir. Bulunduğumuz alanda yaşam üçgeni olabilecek yerleri önceden tespit edersek olabilecek bir depremde paniklemeden önceden belirlediğimiz bu yaşam üçgenlerinde cenin pozisyonu alarak kendimizi koruyabiliriz.
  • Yaşam üçgeni nedir, nasıl yapılır? Depremde hayat üçgeni pozisyonu nasıl ve nerelerde oluşturulur? Yaşam üçgeni pozisyonu deprem anında hayat kurtarıyor!

    YAŞAM ÜÇGENİ NASIL OLUŞTURULUR?

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem anında hayat üçgeni oluşturulmasına yönelik şu şekilde bir çağrıda bulunuyor:

    "Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır. Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir."
  • Yaşam üçgeni nedir, nasıl yapılır? Depremde hayat üçgeni pozisyonu nasıl ve nerelerde oluşturulur? Yaşam üçgeni pozisyonu deprem anında hayat kurtarıyor!

    Bu üçgenin diğer eşyalara göre daha sağlam ve mümkünse sabit eşyaların yanında oluşturulması önerilir. Örneğin, bir masanın altına girmek yerine deprem anında bir masa ile dolabın arasındaki boşluğa geçerek kapanmak daha doğru olacaktır.  
  • Yaşam üçgeni nedir, nasıl yapılır? Depremde hayat üçgeni pozisyonu nasıl ve nerelerde oluşturulur? Yaşam üçgeni pozisyonu deprem anında hayat kurtarıyor!

    Çünkü masa, deprem enkazıyla üzerinize çökme ihtimali daha yüksek bir eşya ve üstelik tek başına bir eşyanın enkazlara dayanması pek mümkün değildir. Ancak iki sağlam eşyanın arasına geçerek enkazlardan kurtulma şansınızı yükseltebilirsiniz.
  • Yaşam üçgeni nedir, nasıl yapılır? Depremde hayat üçgeni pozisyonu nasıl ve nerelerde oluşturulur? Yaşam üçgeni pozisyonu deprem anında hayat kurtarıyor!

    Güvenli bir yer bulup,

    - Diz üstü ÇÖK,

    - Baş ve enseyi koruyacak şekilde KAPAN,

    - Düşmemek için sabit bir yere TUTUN hareketini yapın.

    Deprem sırasında sarsıntı durana kadar olduğunuz yerde kalın.
  • Yaşam üçgeni nedir, nasıl yapılır? Depremde hayat üçgeni pozisyonu nasıl ve nerelerde oluşturulur? Yaşam üçgeni pozisyonu deprem anında hayat kurtarıyor!

    DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?

    Deprem anında bina içindeyseniz;

    - Kesinlikle panik yapılmamalıdır.

    - Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.

    - Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır. Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.

    - Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK

    - Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN

    - Düşmemek için sabit bir yere TUTUN

     
  • Yaşam üçgeni nedir, nasıl yapılır? Depremde hayat üçgeni pozisyonu nasıl ve nerelerde oluşturulur? Yaşam üçgeni pozisyonu deprem anında hayat kurtarıyor!

    - Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır.

    - Balkona çıkılmamalıdır.

    - Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır.

    - Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır.

    - Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır.

    - Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır.

    - Tekerlekli sandalyede isek tekerlekler kilitlenerek baş ve boyun korumaya alınmalıdır.

    - Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır.

    - Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir.

    - Diğer güvenlik önlemleri alınarak gerekli olan eşya ve malzemeler alınarak bina daha önce tespit edilen yoldan derhal terk edilip toplanma bölgesine gidilmelidir.

    Okulda sınıfta ya da büroda ise sağlam sıra, masa altlarında ve ya yanında; koridorsa ise duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır.

    Pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durulmalıdır.

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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