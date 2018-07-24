Türkiye'nin ilk vampir dizisi olan Yaşamayanlar'ın fragmanı yayınlandı. Yaşamayanlar dizisi Blu TV'de yayınlanmaya başlayacak. Başrollerini Elçin Sangu, Kerem Bursin, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç'in paylaştığı Yaşamayanlar dizisinin ne zaman başlayacağı seyirciler tarafından merak ediliyor. Peki, Yaşamayanlar ne zaman başlıyor? Yaşamayanlar'ın yayın tarihi belli oldu mu? İşte Yaşamayanlar fragmanı...

YAŞAMAYANLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

BluTV platformunda yayın hayatına başlayacak olan Yaşamayanlar'ın fragmanı yayınlandı. Yayın tarihi henüz açıklanmayan Yaşamayanlar dizisinin fragmanı 'Çok Yakında' başlığıyla izleyicilerin beğenisine sunuldu.

İşte Yaşamayanlar fragmanı;

Kadrosunda Kurt Seyit&Şura, Kiralık Aşk gibi fenomen dizilerden tanıdığımız Elçin Sangu; Güneşi Beklerken, Şeref Meselesi dizilerinin ve şimdi de Can Feda filminin başrolü Kerem Bürsin; en son Hayat Şarkısı dizisiyle seyircilerin beğenisini toplayan Birkan Sokullu ve Muhteşem Yüzyıl, Vatanım Sensin dizilerinden tanıdığımız Selma Ergeç bulunuyor.

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