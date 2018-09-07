Yaşamayanlar oyuncuları kimler? Vampir dizisi Yaşamayanlar'ın yeni bölüm fragmanı çıktı mı?
Yaşamayanlar dizisi ilk 2 bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıktı. Türkiye'nin ilk vampir dizisi olarak dikkatleri çeken Yaşamayanlar'ın oyuncu kadrosunda iddalı isimler yer alıyor. İşte Yaşamayanlar'ın oyuncu kadrosu ve yeni bölümüne dair detaylar
07.09.2018 - 00:23 | Güncelleme:
Yaşamayanlar, Türkiye'nin ilk vampir dizisi olarak izleyici karşısına çıktı. BluTV'de yayınlanan Yaşamayanlar'ın şimdi yeni bölüm fragmanı bekleniyor. Oyuncu kadrosunda dikkat çeken isimlerin yer aldığı Yaşamayanlar'ın ilk 2 bölümüne dair detaylar ve oyuncu kadrosu haberimizde.
Türkiye'nin ilk vampir dizisi Yaşamayanlar'ın başrolünü Elçin Sangu, Kerem Bursin, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç paylaşıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Efecan Şenolsun, Nilperi Şahinkaya, Türkü Turan, İpek Tenolcay, Oral Özer, Elit İşcan, Edip Tepeli, Hazal Türesan yer alıyor.
Dizinin yönetmenliğini; Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 filmi ile Hong Kong Asya Film Festivali’nden Yeni Yetenek ve Montreal Dünya Filmleri Festivali’nden de FIPRESCI ile Altın Zenith ödüllerini kazanarak büyük uluslararası başarılara imza atmış ve BluTV Özel Yapım'ı 7YÜZ dizisinin ‘Prosedür’ bölümünün yönetmeni olan Alphan Eşeli üstleniyor.
Çarpıcı konusuyla çok konuşulacak dizinin senaryosunu Şamil Yılmaz kaleme alırken dizinin görüntü yönetmeni Tariel Meliava ise izleyicileri gizemli ve heyecan dolu dünyanın içine sürükleyecek görüntülere imza atıyor.
YAŞAMAYANLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Yaşamayanlar bugün ilk iki bölümüyle BluTV'de izleyici ile buluştu. Dizinin yeni bölüm fragmanı ise yayıncı kuruluş tarafından henüz yayınlanmadı.
YAŞAMAYANLAR İLK İKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Mia, kendisini vampire dönüştüren Dmitry’yi öldürüp yeniden insan olmak için İstanbul’a gelir. Fakat İstanbul’un onun için başka planları vardır. Mia kendisini iyiyle kötünün, aşkla nefretin, yaşamla ölümün birbirlerine dönüştüğü soluk soluğa bir hikayenin tam merkezinde bulur. Bu hikayede ona eşlik edenlerse karanlık ve çekici Karmen, geçmişinde büyük bir sır barındıran savaşçı Numel ve İstanbul’un kenar mahallelerinde vampirlere karşı direnen avcılardır. Hepsinden de önemlisi, insanlar ve vampirler arasında büyük bir savaş başlamak üzeredir. Mia'nın en büyük sınavı ise büyük savaş başladığında kimin tarafında savaşacağıdır.
Avcılar tarafından esir alınan Mia, İstanbul'un arka sokaklarında vampirlere karşı savaşan Sercan ve çetesiyle tanışır.
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Yaşamayanlar oyuncuları kimler? Vampir dizisi Yaşamayanlar'ın yeni bölüm fragmanı çıktı mı? - Son Dakika Haberler/yasamayanlar-oyunculari-kimler-vampir-dizisi-yasamayanlar-in-yeni-bolum-fragmani-cikti-mi-21331452133145
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