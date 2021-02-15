"SEVGİLİM VAR!"

58 yaşındaki Altekin, "Günde 5 vakit spor yapıyorum, 12 ayda 1 ay diyet yapıyorum, gece hayatım var, bir de sevgilim var, çok güzel bir hayatım var!" dedi.

Eski oyuncu, "Nasıl yani?" sorusu üzerine; günde 5 vakit sporun namaz, 12 ayda 1 ay diyetin oruç, gece hayatının da teheccüd namazı olduğunu söyleyerek sevgilisi olarak ise Allah'tan başka hayatında herhangi birinin olmadığını belirtti.