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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, İzzet - Yasemin Özilhan çifti sömestr tatili için yurtdışına uçtu. Atatürk Havalimanın’da görüntülen Yasemin Hanım ve eşi İzzet Bey tatil rotaları ile ilgili ise açıklama yapmadılar.