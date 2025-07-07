Yasemin Yürük'ün Yalıkavak tatili
Bir döneme damgasını vuran 'Hepsi' grubunun eski üyelerinden Yasemin Yürük, Yalıkavak'taki bir plajda görüntülendi. Yürük, bir süre güneşlendikten sonra denize girdi
Giriş: 07.07.2025 - 08:38 Güncelleme: 07.07.2025 - 08:38
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yasemin Yürük, Bodrum'da tatil yapıyor.
Yalıkavak'taki bir plajda objektiflere yansıyan Yürük, bir süre güneşlendikten sonra kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.
Siyah renkli bir bikini giyen Yasemin Yürük, denizde yüzdükten sonra duş alıp şezlongda güneşlenmeye devam etti.
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