Yasemin Yürük'ün yalnız tatili
Tek başına Bodrum'da tatil yapan Yasemin Yürük, konakladığı bir otelin plajında görüntülendi
Giriş: 27.08.2024 - 09:34 Güncelleme: 27.08.2024 - 09:34
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yasemin Yürük, tek başına Bodrum'da tatil yapıyor.
Konakladığı bir otelin plajında görüntülenen Yasemin Yürük, güneşin keyfini çıkardı.
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Beyaz bir bikini giymeyi tercih ettiği görülen Yürük, bir ara sıcaktan bunalınca denize girdi.
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Bir süre Ege'nin sularında serinleyen Yasemin Yürük, daha sonra duş alıp şezlonguna geri döndü.