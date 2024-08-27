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        Haberler Magazin Yasemin Yürük'ün yalnız tatili - Magazin haberleri

        Yasemin Yürük'ün yalnız tatili

        Tek başına Bodrum'da tatil yapan Yasemin Yürük, konakladığı bir otelin plajında görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 09:34 Güncelleme: 27.08.2024 - 09:34
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Yasemin Yürük, tek başına Bodrum'da tatil yapıyor.
        Konakladığı bir otelin plajında görüntülenen Yasemin Yürük, güneşin keyfini çıkardı.

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        Beyaz bir bikini giymeyi tercih ettiği görülen Yürük, bir ara sıcaktan bunalınca denize girdi.

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        Bir süre Ege'nin sularında serinleyen Yasemin Yürük, daha sonra duş alıp şezlonguna geri döndü.

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        Vaktini şezlongda kitap okuyarak değerlendiren Yasemin Yürük'ün o anları objektiflere böyle yansıdı.

        #Yasemin Yürük
        #BODRUM
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