Yatağını toplamayı nasıl öğretirsiniz?

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Her ebeveyn hayatı boyunca bir kere bile olsa, "Bir dakika, benim çocuğum neden bunu yapmıyor?" diye düşündükleri bir an gelir. Çoğu çocuk ev işleri yapmaktan tam olarak hoşlanmasa da, büyümeleri, gelişmeleri ve iyi alışkanlıklar kazanmaları için çok önemlidir.

Ev işleri çocuklara çok sayıda önemli duygusal ve sosyal dersler öğretir. Üzerine düşeni yapmanın önemini anlayan, sorumlu insanlar olmayı öğrenirler. Küçük çocuğunuz için en iyi başlangıç işlerinden biri, sabahları yatağını yapmalarını sağlamaktır. Peki çocuğunuza yatağını toplamayı nasıl öğretebilirsiniz? Ev işlerinin çocuğunuzun gelişimine faydaları nelerdir?

Çocukların ev işleri yapmasının faydaları nelerdir?

Sabahları yatağı toplamak gibi basit bir iş, çocuklar üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Araştırmalar, çocukken kendilerine ev işleri verilenlerin, büyüdükçe daha mutlu, daha sağlıklı ve daha bağımsız yetişkinler haline geldiklerini göstermiştir. (1) 'Zihnen Güçlü Ebeveynlerin Yapmadığı 13 Şey' kitabının yazarı Amy Morin, "Ev işleri, bir fark yaratabileceklerini anladıkları için çocuklarının özgüvenlerini geliştirir. Ayrıca bir başarı duygusu kazanırlar ve davranışlarının diğer insanları nasıl etkilediğini görürler" açıklamasında bulundu.

Çocuğunuza yatağı toplamayı öğretmek

Yatağı toplamak için adım adım talimatlar vererek mümkün olduğunca spesifik başlamayı deneyin. Bu, çocuğunuzun yatağının bir gecede ne kadar dağınık olduğuna bağlı olarak, çarşafları toplamaktan yastıkları düzenlemeye kadar her şeyi içerebilir.

Çocuğunuza her adımı göstermek ve nasıl yaptığınızdan bahsetmek yardımcı olabilir. (Önce çarşafı çekip düzelteceğim gibi şeyler söyleyerek. Sonra battaniyeyi katlayacağım. Sonunda yastıkları düzelteceğim.) Onları yatağın bir yanına götürün ve yatağı düzeltmelerini sağlayın, ardından diğer yatağın diğer tarafında da yapmalarını sağlayın. Bütün işlemleri bitirdikten sonra onlara bir yatağın nasıl görünmesi gerektiğini gösterin.

İlk başta, işler biraz darmadağınık görünebilir, ama sorun değil! Yatağı her topladığında, farklı bir beceriye odaklanmalarını sağlayın. Örneğin; önce çarşafın her bir köşesini düzeltmeye çalışabilirler. Bunda ustalaştıktan sonra, yorgana geçebilirler ve ardından yastıkları düzenlemenin bir yolunu bulabilirler. Sabahları yatağı toplamak, çocuklara sabahları bir başarı duygusu yaşama fırsatı verir ve bu, güne daha iyi başlamalarını sağlayabilir

Morin, biraz daha eğlenceli hale getirmek için Morin, çocuğunuzun bir oyuncak bebek ya da pelüş hayvana yatağı nasıl yapacağını "öğretmesini" de öneriyor. “Başka birine öğretmek, öğrendiklerini pekiştirecektir. Ne kadar çok pratik yaparlarsa, o kadar özgüvenli olurlar.

Yatakta bir sürü doldurulmuş hayvan olan küçükler için, onları saklamak için özel bir kutu ya da oda alanı belirleyin. Sabah onlara her oyuncağı tek tek nasıl alacaklarını ve nasıl kaldıracaklarını gösterin. (Her şey netleştikten sonra yatağı yapmanın çok daha kolay olduğunu açıklayın!) Yatma vakti geldiğinde, kendilerine özel "yatma vakti oyuncağı" alanına gidebilir ve yanlarına yatmak istediklerini seçebilirler.

Ne kadar çok pratik yaparlarsa, o kadar özgüvenli olurlar. Unutmayın, mükemmel olması önemli değil - önemli olan denemiş olmaları!

Yatağını toplamayı reddeden çocuk için...

İnatçı bir çocuğunuz varsa, onlara dırdır etmek yerine, yalnızca görevi tamamladıktan sonra belirli ayrıcalıklara izin verin. Örneğin; yatak toplanana kadar elektronik cihazlarını kullanmalarına ya da TV izlemelerine izin verilmeyebilir. Bu noktada, bu ayrıcalıkları ne sıklıkta alacağına karar vermek çocuğunuza kalmıştır.

Motivasyonel bir görsel için bir çıkartma tablosu da oluşturabilirsiniz. Yatağını yaptıkları her gün onlara bir çıkartma verin. Belirli sayıda çıkartma kazandıktan sonra, daha büyük bir ödül seçmelerine izin verebilirsiniz.

Yatağı toplamak, çocuğunuzun güvenini artırmak, öz saygısını geliştirmek ve katkılarının önemli olduğunu anlamalarına yardımcı olmak için bir fırsattır. Ev işleri, çocuklarda sağlıklı bir bağımsızlık düzeyi ve onları daha sonraki yaşamlarında başarıya hazırlayan güçlü bir iş ahlakı geliştirir. Yatağını toplamaya nasıl yaklaşırsanız yaklaşın, sabırlı olmaya çalışın, anlayış gösterin ve mümkün olduğunca övün. Unutmayın, küçük bir görev gibi görünebilir ama çocuklar için bu büyük bir iştir!