Yaylada kediler üşümesin diye her gün soba yakıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Yaylada kediler üşümesin diye her gün soba yakıyor
ABONE OL

Trabzon'da yaylada kediler üşümesin diye her gün soba yakıyor

Trabzonlu 46 yaşındaki çay ocağı işletmecisi Ogün Bakırcı, kar yağışıyla ıssızlaşan Hıdırnebi Yaylası'ndaki kedileri sahiplendi. Bakırcı, kar yağışıyla ıssızlaşan yaylada her gün soba yaktığı çay ocağının kapısını soğuktan donmasınlar diye sokak hayvanlarına da açıyor

Yaylada kediler üşümesin diye her gün soba yakıyor
AA

Trabzon'da, yaz kış demeden yılın dört mevsimini Akçaabat ilçesinin 1600 rakımlı Hıdırnebi Yaylası'nda geçiren Ogün Bakırcı (46), yaklaşık 30 yıldır dededen kalma çay ocağını işletiyor. Çay ocağında yaz sezonu boyunca yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Bakırcı, bugünlerde beyaza bürünen yayladaki sahipsiz canları da unutmuyor.

BESLENMELERİ VE TEDAVİLERİYLE DE İLGİLENİYOR

Kar yağışıyla ıssızlaşan yaylada soğuktan donmasınlar ve aç kalmasınlar diye 2'si yavru 5 kediye çay ocağının kapılarını açan Bakırcı, hayvan sevgisiyle de örnek oluyor. Issızlaşan yaylada müşterisi olmasa dahi kedileri için her gün sobasını tüttüren Bakırcı, kedilerin beslenmesi ve tedavileriyle de yakından ilgileniyor.

"SOBAMIZ SÖNMEZ, HAYVANLARIMIZ BURAYA GELİR"

Yayladaki sahipsiz köpekler ve diğer kedilerin de beslenmesine destek olan Bakırcı, AA muhabirine, çay ocağının kapılarının yılın 12 ayı açık olduğunu söyledi. Kış sezonunda da gelen turistlere ve ailelere hizmet verdiklerini dile getiren Bakırcı, şöyle devam etti:

"Burada yılın 12 ayı sobamız sönmez. El ayak çekildiği, göç edildiği zaman hayvanlarımız baca tütünce buraya gelir. Biz de burada gerek kedi gerekse köpek olsun bakıyoruz. Hayvanları seviyoruz. Elimizden geldiği kadar da onlara bakıyoruz."

"ARKADAŞLARIM DA DESTEKTE BULUNUYOR"

Bakırcı, arkadaşlarının da hayvanlara baktığını bildiği için kendisine destekte bulunduğunu ifade ederek "Kimi mama getiriyor, kimi kemik getiriyor. Ne bulurlarsa getiriyorlar. Ben de buraya sığınan hayvanlara bakıyorum." diye konuştu.

"ONLARLA BURADA ÇAY HİZMETİ VERİYORUZ"

Çay ocağının içerisinde 5 kediye baktığını aktaran Ogün Bakırcı, "Onları mekana alıştırdık ve buranın maskotu oldular. Onlarla burada çay hizmeti veriyoruz" dedi. Bakırcı, hayvanların beslenmesinin yanı sıra tedavileriyle de yakından ilgilendiğini anlatarak sözlerini şöyle tamamladı:

"HAYVAN SEVGİSİ OLMAZSA İNSAN SEVGİSİ ZATEN OLMAZ"

"Geçen yıl 1.5 metre karda hasta olan hayvanı kucağıma alarak yol açık olan yere kadar ulaştım. Sonra arkadaşın arabası ile Trabzon merkezdeki özel bir veterinere götürdüm ve bakımlarını yaptırdık. Hayvanları seviyoruz. Hayvan sevgisi olmazsa insan sevgisi zaten olmaz."

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yarıyıl 15 tatil sömestr ne zaman? Okullar ne zaman tatil 2023 sayaç işlemeye başladı!
GÜNDEM Yarıyıl tatili için geri sayım başladı
AYM'den FETÖ yargılamaları için kritik karar: Sohbetlere katılma ve sendika üyeliği örgüt üyeliği olmaz
GÜNDEM AYM'den FETÖ yargılamaları için kritik karar
Son dakika: Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adayı mesajı: Çay demlendi
GÜNDEM Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adayı mesajı: Çay ...
Son dakika: Kış kuraklığının etkisini sürdürüyor! İşte yakında beklenen hava değişimi!
GÜNDEM İşte yakında beklenen hava değişimi!
Son dakika haberler: Eski eşe kimyasal saldırı! O maddeyi kullanıyorlar! - İstanbul güncel haberler
GÜNDEM Eski eşe kimyasal saldırı! O maddeyi kullanıyorlar!
Kitap okuma alışkanlığı için müdürden sıra dışı uygulama -Güncel haberler
GÜNDEM Kitap okuma alışkanlığı için müdürden sıra dışı ...
Cep telefonu ve tabletlerdeki ÖTV kalkacak mı? Bakanlıktan açıklama geldi! ÖTV indirimi ne zaman ve hangi modellerde geçerli olacak?
GÜNDEM Cep telefonu ve tabletlerdeki ÖTV kalkacak mı?
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda piste tavşan girdi
GÜNDEM Tavşan paniği! İki uçak pas geçti
Son dakika: DP lideri Uysal: Ortak aday parti lideri olmalı
GÜNDEM Uysal: Ortak aday parti lideri olmalı
Down sendromlu Eren'e belediyeden yürek ısıtan sürpriz! - Öne çıkan haberler
GÜNDEM Down sendromlu Eren'e belediyeden yürek ısıtan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.