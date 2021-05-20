Yaz gibi... O kentte sahil doldu!

Antalya bugün yaz gibi bir gün yaşıyor. Hava sıcaklığının 27 derece, nem oranının yüzde 67, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte, güneşli ve güzel havanın keyfini çıkarmak isteyenler, Konyaaltı sahilini doldurdu.
DHA'da yer alan habere göre 17 günlük tam kapanmanın ardından en yoğun günlerinden birini yaşayan Konyaaltı Sahili, yaz günlerini aratmadı.
Sahilde sosyal mesafe kuralına uyulurken maske takılmadığı görüldü.
Aileler sahilde çocuklarıyla vakit geçirip, spor yaptı. Bazıları ise plajda güneşlenip denizde yüzdü.
Denizin ve güneşin tadını çıkaranlar renkli görüntülere sahne oldu.
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