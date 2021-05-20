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HaberlerGündemSON DAKİKA! Konyaaltı Sahili dolu taştı! Sosyal mesafe unutulmadı - Haberler
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Yaz gibi... O kentte sahil doldu!

Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde, tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından yaz günlerini aratmayan yoğunluk yaşandı. Sahile gelenler, sosyal mesafeyi korumaya özen gösterdi. Sahil, çocuklarıyla vakit geçirenler, spor yapanlar, yüzüp güneşlenenler ile renkli görüntülere sahne oldu

SON DAKİKA! Konyaaltı Sahili dolu taştı! Sosyal mesafe unutulmadı - Haberler
Yaz gibi... O kentte sahil doldu!
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DHA

Antalya bugün yaz gibi bir gün yaşıyor. Hava sıcaklığının 27 derece, nem oranının yüzde 67, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü kentte, güneşli ve güzel havanın keyfini çıkarmak isteyenler, Konyaaltı sahilini doldurdu.

DHA'da yer alan habere göre 17 günlük tam kapanmanın ardından en yoğun günlerinden birini yaşayan Konyaaltı Sahili, yaz günlerini aratmadı.

Sahilde sosyal mesafe kuralına uyulurken maske takılmadığı görüldü.

Aileler sahilde çocuklarıyla vakit geçirip, spor yaptı. Bazıları ise plajda güneşlenip denizde yüzdü.

Denizin ve güneşin tadını çıkaranlar renkli görüntülere sahne oldu.

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