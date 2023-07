Yazar Salman Rüşdi, uğradığı bıçaklı saldırı ile ilgili 'çılgın rüyalar' gördüğünü söyledi 2022 yılı Ağustos ayında New York'ta bir konferans sırasında kürsüde bıçaklı saldırıya uğrayan yazar Salman Rüşdi, BBC'ye konuştu ve saldırının ruh sağlığını ciddi şekilde etkilediğini söyledi.

Saldırıda yazar sağ gözünü kaybetti. Bir elini de sinir hasarı nedeniyle kullanamıyor.

Altı hafta boyunca hastanede kalan 76 yazar, saldırının bıraktığı ruhsal yaralara ilişkin de konuştu ve “Çılgın rüyalar görüyorum" dedi.

Rüşdi, "Yapacak çok işi olan çok iyi bir terapistim var" diyerek saldırı hakkında bir kitap yazdığını da söyledi.

Kaleme aldığı “Şeytan Ayetleri” romanı nedeniyle, elli yıllı aşkın edebiyat kariyeri boyunca ölüm tehditleri alan Rüşdi, 12 Ağustos 2022’de New York’ta katıldığı bir program sırasında sahnedeyken bıçaklı saldırıya uğradı.

Saldırıyı gerçekleştiren 24 yaşındaki ABD doğumlu Hadi Matar, hakkındaki cinayete teşebbüs suçlamalarını reddediyor.

Lübnanlı Şii bir ailenin çocuğu olarak California'da doğan Matar, Rüşdi’yi İslam düşmanı olarak tanıdığını ifade etmişti.

Yazar BBC’ye verdiği röportajda, mahkeme sürecine katılma konusunda karar vermediğini söyledi.

Bir yanının duruşma salonunda Matar ile yüzleşmek istediğini diğer tarafının ise bununla uğraşmak istemediğini kaydetti.

Salman Rüşdi, saldırı ile ilgili birkaç yüz sayfayı aşmayacak bir kitap yazdığını da aktardı ve “Bunu kafamdan çıkarmadan, hayatıma devam etmem güç” ifadelerini kullandı.

Yazar, Şeytan Ayetleri'nin 1988'de yayınlanmasından bu yana dünyanın büyük bir değişim geçirdiğini ancak dinin radikal yorumlarının toplum için bir tehdit olmaya devam ettiğini söyledi:

“İnsanların dini özel şekilde yaşayışları ile herhangi bir dinin siyasallaştırılması arasında ayrım yapmalısınız. Şu anda Amerika'da, Hıristiyanlığın aşırı derecede araçsallaştırıldığı bir versiyonu ile karşı karşıyayız. Tüm kürtaj tartışması bu araçsallaştırmanın sonucu.

"Ben dindar biri değilim ve hiç olmadım. Dindar kalıbına girecek bir aileden de gelmiyorum ve bunun ortaya çıkardığı sonuç da kötü değil. Din benim ihtiyacım olan bir şey değil ama ihtiyacı olan insanlar varsa, bu onların işi, benim değil. Ta ki dinin siyasallaşmasına kadar.

“Din siyasallaştığında, tüm siyasi şeyler gibi herkesin işi haline gelir. Bence bu ayrım konusunda net olmalıyız.”

Salman Rüşdi kimdir?

Hindistan doğumlu İngiliz yazar, 1981 yılında Booker Ödülü de aldığı Geceyarısı Çocukları romanıyla ünlendi. Kitap yalnızca İngiltere'de bir milyonun üzerinde sattı.

Yazar daha sonra 1993'te Booker of Bookers ve 2008'de Best of Booker ödüllerini aldı.

Rüşdi'nin sürrealist, post-modern romanı Şeytan Ayetleri kitabı 1988'de basılır basılmaz büyük bir öfke doğurdu, yasaklanma çağrıları yapıldı.

Bazı Müslümanlar kitapta Muhammed Peygamber ile ilgili bölümleri küfür olarak görüyordu.

İran lideri Ayetullah Humeyni, yazar hakkında ölüm fetvası çıkarttı ve "Rüşdi'nin başına" 3 milyon dolar ödül koydu. Bu durum kitabı başka bir boyuta, diplomatik krizlere taşıdı.

Dünya çapında, çevirmenler ve gösterilerde ölenler dahil 59 kişi bu konuyla bağlantılı olarak hayatını kaybetti.

Hindistan'da Keşmirli Müslüman bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Rüşdi, o zamandan beri başına konulan bir ödülle yaşıyordu ve dokuz yılını İngiliz polisinin koruması altında saklanarak geçirdi.

Rüşdi pek çok Müslüman tarafından "kafir" ilan edilirken bazı kesimler tarafından da ifade özgürlüğünün temsilcisi oldu.