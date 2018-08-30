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Filmin yapımcılarının James Bond'u neden sık sık Türkiye'ye gönderdikleri 'Skyfall'de bir kez daha gözler önüne serildi.

Zira 200 milyon dolar harcanan filmin hasılatı 1 milyar 108 milyon 561 bin dolar.

Elde edilen kar yaklaşık 920 milyon dolar.

'Skyfall', 26 James Bond macerası arasında en çok izlenen ve en çok kar getiren film oldu.