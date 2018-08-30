Mehmet Çalışkan'ın 'Türkiye'de çekilen yabancı filmlerin çekim hikâyelerini derlediği yazı dizisinin üçüncü bölümünde Oscarlı oyuncular Tom Hanks, Nicolas Cage ve Russell Crowe'un Türkiye'ye akın ettiğini okuyacaksınız. Cage, 'Hayalet Sürücü - İntikam Ateşi'nin çekimlerinden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sohbet etti. Crowe, 'Son Umut'da başrolleri Yılmaz Erdoğan ve Cem Yılmaz ile paylaştı. Hanks, 'Cehennem'in bir bölümünü Ayasofya'da çekti. Ve James Bond'un dünyayı üçüncü kez Türkiye'den kurtardığı 'Skyfall', izlenme ve para kazanma rekoru kırdı.
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Yazı dizisinin 1. ve 2. bölümüne ulaşmak için tıklayın:
HAYALET SÜRÜCÜ 2 - İNTİKAM ATEŞİ - 2011 (ABD) Oscar ödüllü Nicolas Cage'in başrolünde olduğu filmin final sahneleri Avanos, Ürgüp, Göreme, Zelve ve Pamukkale Antik Tiyatro'da çekildi.
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Nicolas Cage, Pamukkale'deki çekimlerden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile biraraya gelerek sohbet etti.
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Mark Neveldine ile Brian Taylor'un yönettiği 'Hayalet Sürücü 2 - İntikam Ateşi'nin Türkiye'deki izleyici sayısı 303 bin 23 kişi, hasılatıysa 3 milyon 146 bin 989 TL. 57 milyon dolar bütçesi olan filmin toplam hasılatı 132 milyon 563 bin 93 dolar.
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Avanos'daki dükkanları gezen Nicolas Cage, yöresel eşyalar satın aldı.
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'Johnny Blaze', hâlâ Ghost Rider olmanın lanetiyle mücadele etmektedir. Bu sırada fırsat ayağına gelmiştir. 'Moreau' adlı bir Fransız 'Blaze'e bir teklifte bulunur.
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KÖSTEBEK - 2011 (İNGİLTERE - FRANSA - ALMANYA) Gary Oldman, Colin Firth, Tom Hardy, John Hurt gibi dünyaca ünlü oyuncuların yer aldığı filmi Tomas Alfredson yönetti.
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Bir bölümü İstanbul'da çekilen 'Köstebek' 21 milyon dolara çekilirken 80 milyon 60 bin dolar hasılet elde etti.
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İstanbul'da çekilmesine rağmen 'Köstebek', Türkiye'de oldukça az izlendi. Filmin izleyici sayısı 16 haftada sadece 28 bin 855 kişi.
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Hikâyesi 1970'li yıllardaki soğuk savaş döneminde yaşanan casus oyunlarına dayalı 'Köstebek'in sahnelerinden biri İstiklal Caddesi'ndeki Narmanlı Han'ın önünde çekildi.
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ZORAKİ RADİKAL - 2012 (ABD - HİNDİSTAN - KATAR) Mira Nair'in yönettiği, Riz Ahmed, Kate Hudson ve Liev Schreiber'in başrollerini paylaştığı filmin bir bölümü Ankara'da çekildi.
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15 milyon dolara çekilen 'Zoraki Radikal', gişede büyük hüsran yaşayarak 13 milyon dolar zarar etti. Film için Türkiye'de ise sadece 2 bin 524 bilet kesildi.
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007 JAMES BOND SKYFALL - 2012 (İNGİLTERE) Ve İngilizlerin ünlü ajanı bir kez daha Türkiye'de... James Bond, 1963'te dünyayı Türkiye'den kurtarmıştı. 1999'da dünyayı kurtarma finalini İstanbul'da yapmıştı. 'Skyfall'de ise dünyayı kurtarmaya Türkiye'den başladı.
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Hem de ne kurtarma.. Kapalı Çarşı'nın içinde ve çatısında, Eminönü Meydanı'nda ve Toros Dağları'nda çekilen aksiyon sahneleri izleyicilerin soluklarını kesti.
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Naomie Harris'in Sirkeci Garı çevresindeki bu kovalamaca sahnesinde bir Türk figüran beyazperdeye böyle yansıdı.
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Daniel Craig, Naomie Harris ile Bérénice Marlohe'nin Çırağan Sarayı'ndaki basın toplantısını yerli ve yabancı olmak üzere 100'ü aşkın gazeteci takip etti. İstanbul'da çekilen ilk James Bond filmi 'Rusya'dan Sevgilerle', harcanan paradan 38 kat daha fazla hasılat elde etmişti. İstanbul'da çekilen ikinci James Bond filmi 'Dünya Yetmez'in karı ise 255 milyon dolar olmuştu.
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Filmin yapımcılarının James Bond'u neden sık sık Türkiye'ye gönderdikleri 'Skyfall'de bir kez daha gözler önüne serildi. Zira 200 milyon dolar harcanan filmin hasılatı 1 milyar 108 milyon 561 bin dolar. Elde edilen kar yaklaşık 920 milyon dolar. 'Skyfall', 26 James Bond macerası arasında en çok izlenen ve en çok kar getiren film oldu.
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OPERASYON: ARGO - 2102 (ABD) Ben Affleck'in hem yönettiği, hem ortak yapımcısı olduğu hem de başrolünde yer aldığı film, 85'inci Akademi Ödülleri'nde 'En İyi Film', 'En İyi Kurgu' ve 'En İyi Uyarlama Senaryo' dalllarında olmak üzere 3 Oscar kazandı. 1979'da İran İslam Devrimi esnasında Tahran'da meydana gelen rehine krizi olayında, ABD Büyükelçiliği'nde bulunan ve Kanada Büyükelçiliği'ne kaçan altı ABD'li diplomatın İran'dan kaçırılmasını beyazperdeye gerillim türünde taşıyan 'Operasyon: Argo', Fener-Balat, Sultanahmet, Ayasofya Müzesi, Süleymaniye Cami, Kapalıçarşı, Zeyrek'in yanı sıra Eminönü ve Fatih'in sokaklarında çekildi.
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Türkiye'de izleyiciden ilgi görmeyen 'Operasyon: Argo', 75 bin 360 kişi tarafından izlendi. 44 milyon 500 bin dolar harcanan filmin dünya çapındaki gösterimlerinden elde edilen hasılatsa 206 milyon 753 bin 502 dolar.
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TAKİP: İSTANBUL - 2012 (FRANSA) Kapalı Çarşı'nın çatısı sinemacıları nasıl etkiliyorsa artık... Daniel Craig ile Clive Owen'dan sonra Liam Neeson da kötülerle olan mücadelesinin bir bölümünü Kapalı Çarşı'nın çatısında verdi.
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'Takip: İstanbul'un ünlü yönetmeni Luc Besson, filmin bir sahnesinde Maggie Grace'nin güzelliğini belirgenleştirmek için arka fonda İstanbul görüntüsünü geniş kadrajlı kullandı.
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Bazı önemli sahneleri Balat, Kadıköy ve Haydarpaşa'da çekilen 'Takip: İstanbul', emekli CIA çalışanı Bryan Mills'in İstanbul'da peşine düşen çeteyle olan mücadelesini konu edindi.
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Türkiye'de çekilen her yabancı film gibi 'Takip: İstanbul'da da sık sık cami görüntülerine yer verildi. Bütçesi 45 milyon dolar olan 'Takip: İstanbul', 376 milyon 141 bin 306 dolar hasılat elde etti. Film Türkiye'de ise 118 bin 902 kişi tarafından izlendi.
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SON UMUT - 2014 (AVUSTRALYA - ABD) Türkiye'de çekilen yabancı filmler arasında en 'Bizden' olanı.
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En 'Bizden' olmasının nedeni filmin başrolünde iki ünlü Türk oyuncunun da yer alması. 'Binbaşı Hasan' rolünde Yılmaz Erdoğan, 'Çavuş Cemal' rolünde ise Cem Yılmaz, aynı zamanda filmin yönetmeni ve yapımcı ortağı olan Russell Crowe ile birlikte kamera karşısına geçti.
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Çanakkale Savaşı sırasında kaybolan üç oğlunu aramak için Avustralya'dan Türkiye'ye gelen bir babanın yaşadıklarını hikâye edinen 'Son Umut', İstanbul, Fethiye ve Kayaköy'de çekildi.
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22.5 milyon dolar harcanan 'Son Umut'un hasılatı 38 milyon 200 bin dolar olarak gerçekleşti. Film, kesilen 1 milyon 278 bin 278 biletle Türkiye'de en çok izlenen yabancı filmler arasına girdi.
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Yılmaz Erdoğan, 'Son Umut'taki oyunculuk performansıyla Avustralya'nın en önemli sinema ödülünü AACTA'yı kazandı. Russell Crowe, oldukça samimi olduğu Cem Yılmaz ile Yılmaz Erdoğan'ın film için kendisine gönüllü danışmanlık yaptığını söylemişti.
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CEHENNEM - 2016 (ABD) Dünyaca ünlü, Oscar sahibi bir oyuncu daha Türkiye'den geçti. Tom Hanks... 'Melekler ve Şeytanlar'ın devamı olan 'Cehennem'in çekimleri için de tarihi yarımada seçildi. Filmin çekim mekânları Ayasofya Müzesi, Sultanahmet, Kapalıçarşı, İstanbul Üniversitesi ve Yerebatan Sarnıcı oldu.
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Türkiye'de 600 bin 992 kişinin izlediği 'Cehennem'in dünya çapındaki hasılatı 184 milyon 761 bin 77 dolar oldu. Film için harcanan para ise 75 milyon dolar.
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Çok sayıda hayranının Tom Hanks'i görmek için sete gitmesi üzerine izdiham oluşmasın diye İstanbul polisi önlem almak zorunda kaldı.
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