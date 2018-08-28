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Bir gün Hafta Sonu Gazetesi'nin muhabiri Charles Bronson ile röportaj yapmak için sete gitti. Bronson, kendisine emrivaki yapılmasına kızarak muhabire 'Önce menajerimle konuş, izin al' dedi. Charles Bronson'un kendisini terslemesine kızan muhabir sürekli olarak filmin Atatürk alehtarı sahneler içerdiği yönünde haberler yaptı.

O haberler kamuoyunda filme yönelik tepkilerin doğmasına neden olunca Süleyman Demirel hükümetince 'Paralı Askerler'in Türkiye'de gösterilmesini yasaklandı.

Atatürk alehtarı yapıldığı iddia edilen sahnede Patrick Magee'nin canlandırdığı Atatürk'ün filmdeki diyaloğu şöyle:

Uzun maceralardan sonra iki silah kaçakçısı Kuvay-i Milliye birlikleri tarafından yakalanır ve Atatürk’ün huzuruna getirilir. Atatürk, ‘’Sizde bize lazım olan bir emanet var’’ der. O emanet Hz. Osman’ın el yazması Kur'an-ı Kerim’dir. Hz. Osman’ın okurken şehit edildiği Kur'an-ı Kerim. Bizim inancımıza göre, bu Kur'an-ı Kerim kimdeyse savaşı o kazanacaktır. Yavuz Sultan Selim’den beri kutsal emanetler Türklerin elindedir. Benim için taşıdığınız altınların hiçbir değeri yok. Sizleri serbest bırakıyorum. İlk gemiyle göndereceğim sizi. Aklınız varsa da bir daha bu topraklara ayak basmayın."