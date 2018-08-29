Mehmet Çalışkan'ın 'Tükiye'de çekilen yabancı filmler' içerikli yazı dizisinin ikinci bölümünde Jackie Chan'in İstanbul'u altını üstüne getirdiği 'Altın Yumruk İstanbul'da'dan diş hekimliği öğrencisi Melda Bekcan'ın dünyaca ünlü yıldızın dublörlüğünü yaptığı '007 James Bond Dünya Yetmez'e kadar 9 filmin bilmediğiniz yönlerini okuyacaksınız
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Yazı dizisinin 1. bölümüne ulaşmak için tıklayın: 1. BÖLÜM
ŞARK EKSPRESİ'NDE CİNAYET - 1974 (İNGİLTERE) Kadrosunda kimler yok ki... Sean Connery, Ingrid Bergman, Albert Finney, Lauren Bacall ve Jacqueline Bisset.
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Agatha Christie'nin 1933'de Pera Palas'ta yazdığı aynı adlı romandan sinemaya uyarlanan 'Şark Ekspresi'nde Cinayet', oldukça geniş bir hayran kitlesine sahip. Öyle ki, hayranları zaman zaman biraraya gelerek filmi birlikte izliyor. Ingrid Bergman, filmdeki 'Greta Ohisson' rolüyle Oscar kazandığında sahneye çıkarak ödülü aldığı için özür dilemiş, ödülü aslında 'Day For Night's'daki performansıyla Valantina Cortese'nin hak ettiğini söylemişti.
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Sidney Lumet'in yönettiği 'Şark Ekspresi'nde Cinayet'te 'Col. Arbuthnot'u canlandıran Sean Connery, 1963'te '007 James Bond Rusya'dan Sevgilerle'nin çekimleri için geldiği İstanbul'u çalışmaktan dolayı gezemediğinden yakınmıştı. Ünlü sanatçı, 'Şark Ekspresi'nde Cinayet'in çekimlerinden dolayı da İstanbul'u yeterince gezemese de setlerin kurulduğu yerlerde fotoğraflar çektirdi.
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Nubar Terziyan'ın da rol aldığı gerilim türündeki 'Şark Ekspresi'nde Cinayet', ABD'de 35 milyon 700 bin dolar hasılat elde ederken Türkiye'de 1977'de gösterime girdi. 'Şark Ekspresi'nde Cinayet', hâlâ internet üzerinden en çok satın alınan filmler arasında yer alıyor.
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007 JAMES BOND DÜNYA YETMEZ - 1999 (İNGİLTERE - ABD) Ünlü İngiliz ajan James Bond, 36 yıl aradan sonra ikinci kez Türkiye'de... Michael Apted'in yönettiği 'Dünya Yetmez'de Pierce Brosnan, Sophie Marceau, Robert Carlyle ve Denise Richards başrolde yer aldı.
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'Dünya Yetmez'in bir bölümünün çekimleri için Dolmabahçe Sarayı ve Kız Kulesi'nde set kurulurken nükleer denizaltı çekimleri Boğaziçi'nde gerçekleştirildi. Özelilkle Kız Kulesi manzarası izleyiciye görsel bir şov sundu.
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'Dünya Yetmez'de o dönem diş hekimliği öğrencisi olan, günümüzdeyse Adli Tıp Başkanlığı'nda adli tıp doktorluğu yapan Melda Bekcan, Denise Richards'ın dublörlüğünü yaptı.
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James Bond serisinin 19'uncu filmi olan 'Dünya Yetmez' için 135 milyon dolar harcandı. Filmin hasılatı ise 390 milyon dolar.
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Serinin fanatik izleyicileri, 'Dünya Yetmez'de 'Elektra'yı canlandıran Fransız oyuncu Sophie Marceau'yu en güzel Bond kızı olarak kabul ediyor.
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'Dünya Yetmez'i dünyada 77 milyon 100 bin kişi izledi.
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KÖPRÜDEKİ KIZ -1999 (FRANSA) Dram türündeki filmi Patrice Leconte yönetirken Vanessa Paradis ile Daniel Auteuil başrolleri paylaştı.
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Gösterilerde bıçak atıcılığı yapan bir adamla köprüde intihar etmek üzereyken kurtadığı kadın arasında kurulan bağın işlendiği 'Köprüdeki Kız'ın son sahnesi İstanbul'da çekildi.
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ALTIN YUMRUK İSTANBUL'DA - 2001 (GÜNEY KORE) Aksiyon filmlerinin efsane oyuncularından Jackie Chan, İstanbul'da set kurduğu her yeri dağıttı.
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'Altın Yumruk İstanbul'da'nın ekibi önce çekimler için belirledikleri yerlerde meydana gelecek maddi hasarı hesap etti. Çekimler malları hasara uğrayacak kişilere ödeme yapıldıktan sonra gerçekleştirildi. Chan, bir tırla otomobilleri de parçaladı, sokak pazarını da dağıttı.
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Teddy Chan'in yönettiği 'Altın Yumruk İstanbul'da' da Jackie Chan'e Vivian Hsu, Min - Jeong Kim eşlik etti. Didem Erol'un da rol aldığı filmde birçok Türk figüran da kamera karşısına geçti.
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İstanbul görüntülerinin en fazla olduğu filmler arasında yer alan 'Altın Yumruk İstanbul'da', Hong Kong Film Ödülü'nde 'En İyi Aksiyon' ve 'En İyi Kurgu Dalında' ödül kazandı.
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Jackie Chan'in aynı zamanda ortak yapımcısı olduğu 'Altın Yumruk İstanbul'da' 30 milyon 500 bin Hong Kong Doları(HKD) hasılat elde etti.
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Jackie Chan'in Mısır Çarşısı'ndaki çekimleri çırılçıplak bir halde yapıldı.
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BİR TUTAM BAHARAT - 2003 (YUNANİSTAN) Duygusal türündeki 'Bir Tutam Baharat'ı İstanbul doğumlu Tassos Boulmetis yönetti, Georges Corraface, Ieroklis Michaelidis ve Renia Louizidou başrolleri paylaştı.
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Türkiye'den sürülen Rum bir ailenin İstanbul’un mutfağına olan özlemini anlatan 'Bir Tutam Baharat'ta Tamer Karadağlı ile Başak Köklükaya da rol alırken filmin hasılatı 10 milyon 400 bin dolar oldu.
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KURTLAR İMPARATORLUĞU - 2005 (FRANSA) Gerilim türündeki filmi Chris Nahon yönetirken çekimler Uçhisar ve Kapadokya'da gerçekleştirildi. Fransız ünlü oyuncu Jean Reno, kamera karşısına Türk mafyasının peşine düşen dedektif 'Paul Nerteaux' olarak geçti.
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Laura Morante'nin de başrolde olduğu 'Kurtlar İmparatorluğu'nun 205 bin 430 kişinin izlediği Türkiye'deki hasılatı 1 milyon 327 bin TL oldu. Filmde Emre Kınay da rol aldı.
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THE NET 2.0 - 2006 (ABD) Charles Winkler tarafından yönetilen filmin başrolünde Nikki Deloach yer aldı.
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Demet Akbağ, Halit Ergenç, Şebnem Dönmez, Güven Kıraç, Selma Ergeç ve Cengiz Bozkurt'un rol aldığı 'The Net 2.0', sinemalarda gösterime girmedi.
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HITMAN - 2007 (ABD) Aynı adlı oyundan sinemaya uyarlanan, Xavier Gens'in yönettiği filmi Türkiye'de 86 bin 645 kişinin izledi. 'Hitman'ın Türkiye'deki hasılatı 765 bin 795 TL, ABD'deki hasılatıysa 39 milyon 687 bin 694 dolar.
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'Hitman'de 'Ajan 47'i canlandıran Timothy Olyphant'a Rus asıllı Fransız oyuncu Olga Kurylenko 'Nika Boronina' karakteriyle eşlik etti.
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Özel tetikçi olarak eğitilen 'Ajan 47'nin görevlerinden biri İstanbul'dadır. 'Hitman', 'Ajan 47'nin kaldığı otelden Galata Kulesi’nde yediği yemeğe kadar pür dikkat izlenebilecek sahnelere sahip.
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ULUSLARARASI - 2009 (ABD-ALMANYA-İNGİLTERE) Tom Tykwer'in yönettiği filmde kameranın karşısına Clive Owen ile Naomi Watts geçerken Haluk Bilginer konuk oyuncu olarak yer aldı. Owen'ın Kapalı Çarşı'nın çatısında da sahnelerinin olduğu 'Uluslararası', İstanbul'da çekilmesine rağmen Türkiye'de gösterime girmedi.
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