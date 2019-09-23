Askerlik yerleri, 2019 Kasım dönemi için bugün açıklanıyor. Er, erbaş, yedek subay ve yedek astsubay olarak askerliğini tamamlamak isteyen adaylar, celp sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB),ASAL sayfası üzerinden celp sonuçları açıklandıktan sonra yapılması gereken detaylara yer veriliyor. Yedek astsubay celp yerleri haberimizde.

YEDEK ASTSUBAY ASKERLİK YERLERİ E-DEVLET SORGULAMA 99/4

Seçim ve sınıflandırma sonuçları Millî Savunma Bakanlığı'nca 23 Eylül 2019 tarihinde e-devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

ER SINIFLANDIRMA SONUCU İÇİN TIKLAYIN

MSB YEDEK ASTSUBAY CELP TARİHLERİ - YOL PARASI

Seçim ve Sınıflandırma sonucunda;

- Bir ve iki buçuk aylik temel eğitime tabi tutulacak yedek subay adaylari ile yedek astsubay adaylari 01 Kasım 2019 tarihinde, er/erbaş statüsüne ayrilanlardan birinci celp ve sevk dönemine tabi olanlar 01 Ekim 2019 tarihinde, ikinci celp ve sevk dönemine tabi olanlar 01 Kasim 2019 tarihinde, üçüncü celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 02 Aralik 2019 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edilecekler.

- Sınıflandırma sonuçlari açıklandıktan sonra yükümlüler yukarıda belirtilen sevk başlangıç tarihlerinden on beş gün öncesine kadar e-devlet üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evrakını alabileceklerdir. Bu tarihlerden sonra sevk evrakı sadece askerlik şubesi başkanlıklarınca verilecektir.

- Yol ve iaşe parası, e-devlet üzerinden sevk evrakını alan yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği, askerlik şubesi başkanlığından sevk evrakını alan yükümlülere ise sevk evrakini aldığı askerlik şubesi başkanlığı ile eğitim birliği arası esas alınarak verilmektedir. Yükümlüler isimlerine yapılan ödemeleri PTT şubelerinden veya PTT kartı ile pttmatiklerden alabileceklerdir.