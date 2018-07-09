Yeliz Yeşilmen, kızı Asya ve oğlu Birbey’le önceki gün Bodrum'da bir oteldeydi. Makaron'un haberine göre, çocuklarıyla ilgilenmekten denize giremediğini söyleyen Yeşilmen, “Tatilde miyim bilmiyorum, daha denize giremedim” dedi.

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