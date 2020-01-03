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Yemen cumhurbaşkanına karşı 'başbakan darbesi' iddiası

Yemen Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani, "Başbakan Muin Abdulmelik'i Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğiyle Aden'de Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye karşı darbe yapmakla" suçladı

yemen
AA

Twitter hesabından açıklama yapan Yemen Ulaştırma Bakanı Salih el-Cebvani "Başbakan Muin Abdulmelik, Aden'de Cumhurbaşkanı Hadi'ye darbe yapıyor, tam da olan budur." ifadelerini kullandı.

Başbakan Abdulmelik'in geçen 11 Kasım'da geçici başkent Aden'e döndüğünü belirten Cebvani, Güney Geçiş Konseyi'ne bağlı milislerin Riyad Anlaşması'nın uygulanmasını reddetmesine rağmen Başbakanın bugüne dek orada kaldığına dikkati çekti.

Bunun, "Başbakan ve destekçileri tarafından Hadi'ye yeni bir darbe olduğunun" altını çizen Cebvani, darbeci milis gücü koruması oluşturulduğunu ve bu durumun tamamıyla BAE tarafından planlandığını da öne sürdü.

Cebvani'nin iddialarına ilişkin henüz ilgili taraflardan bir açıklama yapılmadı.

AA'nın haberine göre; Yemen hükümeti ile BAE'nin desteklediği Güney Geçiş Konseyi arasında 5 Kasım'da imzalanan, Aden'de ve güneyde sükunetin sağlanmasını, ekonomik ve insani durumun çökmesini önlemek için hükümetin şehre geri dönmesini öngören Riyad Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin şu ana kadar herhangi bir kayda değer gelişmenin yaşanmadığı belirtiliyor.

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