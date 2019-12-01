Yemen'de 12 Husi milis öldürüldü

AA

Yemen Ordusu'na bağlı Amalika Güçleri İletişim Merkezi Müdürü Asil Sakladi, yerel basına yaptığı açıklamada, Husilerin Yemen hükümetine bağlı ortak güçlere sert bir saldırı düzenlediğini söyledi.

Ortak güçlerin söz konusu saldırıyı başarıyla püskürttüğünü belirten Sakladi, Hudeyde'deki saldırıyı düzenleyen taraf Husiler'den 12 silahlı milisin öldüğünü, 13 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Sakladi, Yemen hükümet saflarındaki kayıplara ilişkin bilgi vermedi. Hudeyde vilayetinin güney ve doğu kısmından girişleri hükümete bağlı Ortak Güçler kontrol ederken, vilayet merkezi ve stratejik limanı ise Husiler elinde tutuyor.

AA'nın haberine göre; Yemen'in batı sahilinde konuşlanan Ortak Güçler, Yemen hükümetine bağlı Amalika Güçleri, Cumhuriyet Muhafızları Güçleri ve Tuhame Evlatları adı altında Husiler'e karşı ortak mücadele veren silahlı güçler olarak biliniyor.